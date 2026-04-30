في اليوم الـ203 من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة القصف وإطلاق النار "الإسرائيلي".

كما استُشهد المسعف إبراهيم صقر جرّاء غارة جوية "إسرائيلية" استهدفته قرب دوار التوام شمال غربي القطاع.

وفجر اليوم، أُصيب صياد فلسطيني بنيران الزوارق الحربية "الإسرائيلية" في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي سياق متصل، استُشهد عبد ربه يوسف أبو مسامح خلال اشتباك مع مجموعة مدعومة من الجيش "الإسرائيلي" جنوب مدينة خان يونس. وذكرت مصادر فلسطينية أن المقاومين نصبوا كمينًا محكمًا لعناصر هذه المجموعة بعد تقدمهم من "المنطقة الصفراء"، ما أسفر عن سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت المصادر أن الجيش "الإسرائيلي" تدخل لاحقًا بقصف عنيف للمكان، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر المقاومة، في حين تمكن الآخرون من الانسحاب.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة غزة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 823، إضافة إلى 2308 مصابين، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 763 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 72,599، فيما بلغ عدد المصابين 172,411.



