منعت سلطات الاحتلال ممثّلين عن "قوة الاستقرار الدولية" من دخول غزة، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة تلقيها "موافقة مبدئية"، لدخولها إلى القطاع.

وأوردت هيئة البث "الإسرائيلية" العامة "كان 11"، الأربعاء الماضي، أن "القيادة السياسية منعت القوات متعددة الجنسيات التابعة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام من القيام بجولة ميدانية في قطاع غزة، كان من المقرر إجراؤها الأسبوع الماضي".

وذكر التقرير أن ممثلي القوات كان من المفترض أن يزوروا رفح، حيث كان من المقرر أن تبدأ القوات عملياتها، ضمن الزيارة، إلا أن الجيش "الإسرائيلي" منعهم من ذلك، بتوجيه من القيادة السياسية.

وبعدها، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث تلقّي موافقة مبدئية لدخول اللجنة إلى القطاع، مؤكدًا أن أعضاءها حريصون على مباشرة عملهم فورًا.



