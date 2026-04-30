أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحذيرًا عاجلًا من وقوع كارثة إنسانية وشيكة جراء خطر توقف محطة الأكسجين الوحيدة في محافظتي غزة والشمال، وهو ما يهدد حياة مئات المرضى والمؤسسات الصحية بالشلل التام، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ الموقف وإدخال محطات بديلة.

وفي تصريح صحفي خاص لوكالة "شهاب"، قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، إن "توقف هذه المحطة يعني تهديدًا مباشرًا ومحيقًا لحياة مئات المرضى، لاسيما أولئك الذين يرقدون في أقسام العناية المركزة، وحديثي الولادة داخل الحضانات، بالإضافة إلى المرضى الذين يعتمدون بشكل كلي على أجهزة التنفس الصناعي".

وشدد البرش على أن استمرار تشغيل محطة الأكسجين يمثل "شريان حياة" لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن أي توقف للخدمة ولو لساعات قليلة سيؤدي إلى نتائج كارثية وفورية داخل الأقسام الحيوية بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تعمل ضمن ظروف قاسية للغاية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة وشمالها من استهداف ممنهج وحصار مشدد منع وصول الوقود وقطع الغيار اللازمة للمولدات ومحطات الأكسجين، ما أخرج غالبية المستشفيات عن الخدمة، فيما يواجه ما تبقى منها خطر التوقف الكامل، وهو ما يضع آلاف الجرحى والمرضى أمام خطر الموت المحقق جراء فقدان المقومات الأساسية للعلاج.

