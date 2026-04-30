حذّر العميد احتياط في الجيش الصهيوني، تسفيكا حايموفيتش، القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي في كيان الاحتلال، من أنّ "الخطر يخيَّم فوق قوات الجيش "الإسرائيلي" في جنوب لبنان".

وانتقد حايموفيتش، في حديث إلى إذاعة "103FM" الصهيونية أوردت مقتطفات منها صحيفة "معاريف"، "عدم جاهزية "الجيش" في مواجهة الطائرات المُسيَّرة لحزب الله، مجيبًا على أسئلة مثل: "هل لم يستعدّ "الجيش" بشكل كافٍ لهذا التهديد؟ وهل تختار القيادة السياسية عن قصد ترك جنود الجيش "الإسرائيلي" في لبنان عرضة للخطر؟".

وقال حايموفيتش: "أُسأَل عن هذا كثيرًا في الأسبوع الأخير، وللأسف لا يمكن الادّعاء بأنّنا تفاجأنا. نحن نعرف قصة الطائرات المُسيَّرة أيضًا من جانب (حركة) حماس حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول (2026)، وهذا ليس أمرًا مفاجئًا لأيّ أحد في "الجيش".

وأضاف: "حزب الله، عندما اعتقدنا أنّه "مردوع" أو "مهزوم" أو "مدمَّر"، لم يقف مكتوف الأيدي، بل أجرى تحقيقات وتعلَّم أنّنا وجدنا حلولًا للطائرات غير المأهولة، ورأى كيف يتم استخدام ذلك في أوكرانيا وأماكن أخرى، والآن فاجأنا".

وردًّا على سؤال أنّه "إذا كانت "إسرائيل" على دراية بالخطر، فلماذا لم تجد حلولًا له؟" أجاب حايموفتيش قائلًا: "هناك فرق بين أنْ تكون واعيًا وتفعل شيئًا، وبين أنْ تعرف ولا تفعل شيئًا. من باب الشفافية، وبصفتي أعمل في هذا المجال تجاريًا، هناك حلول. "إسرائيل" تُعَدُّ قوة كبرى في مجال حلول الطائرات المُسيَّرة، وللأسف أحيانًا يكون الإسكافي حافيًا".

وحول كيفية عمل هذه الطائرات الجديدة، أوضح حايموفيتش: "لقد أخذوا (المقاومة الإسلامية في لبنان) طائرات مُسيَّرة عادية يمكن لأيّ مراهق شراؤها من موقع "إيباي" أو "أمازون"، واشتروا آلافًا منها. قاموا بتفكيك وسائل الاتصال، وربطوها بكابل ألياف ضوئية مع كاميرا بسيطة من نوع "غو برو" (Go Pro). يجلس عنصر من حزب الله في منزله، يراقب قوات الجيش "الإسرائيلي"، ويحدِّد نقاط الضعف، وبعد ثلاث دقائق يطلقون طائرة مُسيَّرة. إذا رأوا مروحية تهبط في الميدان، خلال دقائق يتم إرسال طائرتَيْن في اتجاهها".

وحذّر حايموفتيش من أنّ "وضع قوات الجيش "الإسرائيلي" في الميدان يزداد سوءًا، خاصة أنّ معظم القوات ثابتة في مواقعها"، معلّلًا تحذيره بأنّ "العدو (المقاومة الإسلامية) متغلغل في المنطقة، يعرفها جيدًا ويستغلّها بشكل فعال".

وتابع قوله: "تموضعنا على "الخط الأصفر"، ماذا يعني ذلك؟ أنّك تبني مواقع ثابتة، لا تقوم بالمناورة، وتبقى ساكنًا، وعندما تكون ثابتًا تصبح هدفًا. العدو يراقبك، يحدِّد نقاط ضعفك، وللأسف يستغلّها".

