حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة (1 أيار/ مايو 2026)، من أن استمرار حالة عدم الاستقرار في "الشرق الأوسط" قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم، في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف نقل المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المفوضية أن أسعار الشحن من الدول المصدّرة الرئيسية ارتفعت بنحو 18% منذ اندلاع الحرب، ما يزيد من الأعباء اللوجستية ويهدد قدرة العمليات الإنسانية على الاستمرار بالكفاءة المطلوبة.

كما أشارت المفوضية إلى تراجع قدرة بعض مزودي خدمات النقل العالميين المتعاقدين معها من 97% إلى 77% منذ بداية العام، وهو ما يعكس ضغوطًا متصاعدة على سلاسل الإمداد.

وأكدت المفوضية أن هذه التطورات قد تنعكس بشكل مباشر على إيصال المساعدات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع ويزيد من معاناة الفئات الأكثر هشاشة.

ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه التوترات في مضيق هرمز، بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

