الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مراسل "إسرائيلي": الجبهة الداخلية ستغيّر "سياسة الحماية" الأسبوع المقبل في الشمال

عربي ودولي

مشاورات إيرانية روسية حول التعاون الثنائي في المجال النووي
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

مشاورات إيرانية روسية حول التعاون الثنائي في المجال النووي

2026-05-01 15:58
226

أجرى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي، مع نائب الشؤون الدولية في شركة "روس أتم" الحكومية الروسية نيكولاي سباسكي، حول التعاون الثنائي وتبادل الآراء العلمية والفنية والتكنولوجية بين منظمة الطاقة النوویة الإيرانية والشركة المذكورة في مجال الطاقة النووية السلمية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بان اللقاء بين جلالي وسباسكي في مبنى السفارة الإيرانية في موسكو، وأوضحت أن الجانبين أشارا خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية والمستقرة بين البلدين، وتبادلا الآراء حول التبادلات العلمية والفنية والتكنولوجية بين منظمة الطاقة النوویة وشركة "روس أتم" الحكومية الروسية، والمشاريع المشتركة في محطة بوشهر للطاقة النووية.

ووصف الجانبان خلال هذا اللقاء، استمرار التعاون الناجح بين شركة "روس أتم" الروسية ومنظمة الطاقة النوویة الإيرانية في مجال الطاقة النووية السلمية بأنه "نموذج فعّال لحيوية الشعبين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات المتاحة للحفاظ على البيئة وصون أمن الطاقة".
 

الكلمات المفتاحية
روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران الطاقة النووية
إقرأ المزيد
المزيد
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
عربي ودولي منذ ساعة
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مصدر
مصدر "اسرائيلي" لــ"سي أن أن": مسيّرات حزب الله سلاحٌ قاتل ودقيقٌ للغاية
عربي ودولي منذ 6 ساعات
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
طهران: قدّمنا ​​خطة لباكستان والكرة الآن في ملعب أميركا
طهران: قدّمنا ​​خطة لباكستان والكرة الآن في ملعب أميركا
إيران منذ 11 ساعة
مجموعة
مجموعة "حنظلة" تخترق حسابات المسؤول الأميركي السابق روبرت مالي
إيران منذ يوم
ترامب يقرّ: نحن قراصنة مضيق هرمز.. الأمر مربح
ترامب يقرّ: نحن قراصنة مضيق هرمز.. الأمر مربح
عربي ودولي منذ يوم
آية الله الخامنئي: إيران أثبتت للعالم جزءًا من قدراتها في المواجهة مع أعداء تقدمها
آية الله الخامنئي: إيران أثبتت للعالم جزءًا من قدراتها في المواجهة مع أعداء تقدمها
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة