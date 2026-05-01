أجرى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي، مع نائب الشؤون الدولية في شركة "روس أتم" الحكومية الروسية نيكولاي سباسكي، حول التعاون الثنائي وتبادل الآراء العلمية والفنية والتكنولوجية بين منظمة الطاقة النوویة الإيرانية والشركة المذكورة في مجال الطاقة النووية السلمية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بان اللقاء بين جلالي وسباسكي في مبنى السفارة الإيرانية في موسكو، وأوضحت أن الجانبين أشارا خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية والمستقرة بين البلدين، وتبادلا الآراء حول التبادلات العلمية والفنية والتكنولوجية بين منظمة الطاقة النوویة وشركة "روس أتم" الحكومية الروسية، والمشاريع المشتركة في محطة بوشهر للطاقة النووية.

ووصف الجانبان خلال هذا اللقاء، استمرار التعاون الناجح بين شركة "روس أتم" الروسية ومنظمة الطاقة النوویة الإيرانية في مجال الطاقة النووية السلمية بأنه "نموذج فعّال لحيوية الشعبين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات المتاحة للحفاظ على البيئة وصون أمن الطاقة".



