كشف مراسل القناة 12 العبرية في الشمال غاي فارون، عن أن ما يسمى بـ"الجبهة الداخلية" في الكيان الصهيوني أبلغت السلطات المحلية في المستوطنات الصهيونية الواقعة في شمال فلسطين المحتلة، بأنها ستغيّر اعتبارًا من الأسبوع المقبل "سياسة الحماية" في المستوطنات الشمالية.

وأوضح المراسل أنه سيتم تصنيف المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان كمناطق "صفراء"، وسيتم تقليص التجمعات، كما ستُفرض قيود على الأنشطة التعليمية. كذلك، أبلغ الجيش "الإسرائيلي" مستوطنات خط المواجهة بنيته إعادة تشغيل مجموعات الجهوزية الأسبوع المقبل أيضًا.

وقال المراسل: "يستمر إطلاق النار نحو "بلدات" الشمال، وقد أُطلقت صباح اليوم صواريخ اعتراض باتجاه أهداف جوية تم رصدها في منطقة الأراضي اللبنانية، ولم تُفعَّل صفارات الإنذار في المنطقة. وعلى خلفية إصابة طائرة مُسيّرة أمس قرب مدرسة في الجليل الغربي، وبعد تقييم للوضع جرى مساء أمس، لن تجرى اليوم دروس حضورية في مدرسة "رونسون"، ويتم التعليم عن بُعد".

وأفاد بأن سلطات الاحتلال اتخذت القرار "بسبب الوضع الأمني والخشية على سلامة الطلاب، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار أمس في 15 "بلدة" في الجليل الغربي إثر تسلل طائرتين مسيرتين، أصابت إحداهما منطقة قريبة من المدرسة".

قائد قيادة المنطقة الشمالية: العمليات في لبنان ستستمر لأشهر طويلة

ونقل مراسل القناة 12 العبرية عن قائد قيادة المنطقة الشمالية، رافي ميلو، أنه أبلغ رؤساء السلطات المحلية في الشمال أن المعركة العسكرية في لبنان بعيدة عن نهايتها. وقال: "هذا لن ينتهي اليوم ولا غدًا، وستستمر العمليات لأشهر طويلة، ويجب الاستعداد لذلك". وأضاف، عقب مداخلات رؤساء المجالس، أن الجيش "الإسرائيلي" سيعيد النظر في سياسة الحماية في البلدات الملاصقة للسياج وسيقرر ما إذا كان سيتم تصنيفها كـ"بلدات صفراء" تتضمن قيودًا على النشاط".

وبحسب المراسل فقد هاجم رئيس المجلس الإقليمي ماتيه إشر موشيه دافيدوفيتش، بشدة ضباط الجيش بسبب تصنيف المنطقة كـ"خضراء". ووصف حادثة انفجار طائرة مُسيّرة يوم الأحد الماضي على بعد 200 متر فقط من مدرسة. وقال: "من يقول إن هذه منطقة خضراء فهو يخدع نفسه. هل هذه منطقة خضراء؟ هل نحن "تل أبيب"؟ هل نحن "إيلات"؟ نحن منطقة منكوبة".

وأضاف دافيدوفيتش منتقدًا السياسة العسكرية: "أنتم تتحملون المسؤولية.. لا أعرف كيف تنامون جيدًا ليلًا، لأن هذه ليست سياسة خضراء"... منذ يوم السبت سُجل 19 إنذارًا واضطرت 63 "بلدة" لدخول الملاجئ، في حين لا توجد غرف محصنة في المدارس ضمن مسافة كيلومترين من الحدود".

وبحسب قوله، فإن العديد من المستوطنين يعلنون أنهم لن يرسلوا أبناءهم إلى المدارس في الوضع الحالي، وهو يوافقهم الرأي. وقال: "عليكم أن تفهموا أن هناك وضعًا يجب أن نقدّم فيه حسابًا للجمهور، وأن تكونوا معنا. هذه ليست منطقة خضراء يا جماعة، ليست "تل أبيب"، ولا حتى حيفا".

من جهته عرّف رئيس مستوطنة "معالوت" موتي بن دافيد، الواقع الأمني بأنه حالة من "تنقيط (إطلاق بشكل متقطع)" تمنع العودة إلى الحياة الطبيعية وتضرّ بشدة بأصحاب الأعمال. وقال: "صورة واحدة لأطفال مستلقين على أرض الصف هي أكبر خسارة يمكن أن نتكبدها"، وطالب بحسم عسكري ضد حزب الله.

وانضم غابي نعمان، رئيس مستوطنة "شلومي"، إلى الدعوة للحسم، موضحًا أنه لن يدعم المعركة طالما تُدار في إطار "حرب الولايات المتحدة".

بدوره حذّر، رئيس المجلس الإقليمي "مروم الجليل" عميت سوفر، من المخاطر الأمنية في منطقة "ميرون". وتوجّه إلى قائد القيادة قائلًا إن إدارة المخاطر الحالية في المكان قد تؤدي إلى "لجنة التحقيق القادمة".



