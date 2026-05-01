كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الغضب يتصاعد شمال فلسطين المحتلّة: المُسيّرات ترعب المستوطنين واتهامات للحكومة بالفشل
الغضب يتصاعد شمال فلسطين المحتلّة: المُسيّرات ترعب المستوطنين واتهامات للحكومة بالفشل

2026-05-01 16:55
قال رئيس مجلس "مرغليوت" إيتان دافيدي، إنها: "ليست المرة الأولى التي تصل فيها مسيّرات إلى الشمال خلال الأسبوعين الأخيرين"، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث بشكل متكرر، مضيفًا: "صحيح أنه لا يؤدي دائمًا إلى أضرار أو إصابات، لكنه واقع قائم".

وفي مقابلة مع قناة "إسرائيل نيوز 24"، تابع دافيدي: "نحن نعرف هذا الأسلوب الجديد من المسيّرات، وليس لدينا الكثير لنفعله، فالجيش هو من يجب أن يتعامل مع هذا التهديد ويمنعه"، مردفًا: "عندما أسمع التقارير التي تتحدث عن أن الجيش سيقوم بتحصيننا، ونقل الأطفال بحافلات محصنة، وتقسيمهم إلى مجموعات "كبسولات"، فهذا أمر مخزٍ". 

وسأل: "إلى أي مستوى أوصلتنا "إسرائيل"؟"، قائلًا: "نحن في الشمال، ورغم الحديث عن "وقف إطلاق نار"، نجد أنفسنا مضطرين لحماية أنفسنا، وللبقاء في المنازل، لا نستطيع حتى الخروج مع أطفالنا إلى الحدائق، هناك خطأ كبير في ترتيب الأمور".

ورأى أنه "لا يمكن إدارة الأمور بهذه الطريقة، ولا يمكن إعادتنا إلى ما قبل عام 2000، حين قيل لنا إنهم سيقيمون جدرانًا حول المنازل لتحمينا"، مردفًا: "من يعتقد أننا سنقبل بقرارات تُفرض علينا مخطئ، يجب أن يتم التحدث معنا أولًا، ثم اتخاذ القرار".

كذلك، أكد إيتان دافيدي أن "احتجاجنا سيكون موجهًا إلى الحكومة "الإسرائيلية" التي نراها ضعيفة وفاشلة، وهي أوصلتنا إلى هذا الوضع"، موضحًا: "دخلت إلى لبنان، بدأت عملية، ثم توقفت في منتصف الطريق دون تحقيق الأهداف التي وُعدنا بها، من إعادة "الأمن" لـ "سكان" (مستوطني) الشمال، والقضاء على حزب الله، ونزع سلاحه".

وقال: "نحن كنا ننتظر واقعًا مختلفًا تمامًا، ومستقبلًا أفضل، وليس هذا الوضع".

وتوجه للحكومة "الإسرائيلية" قائلًا: "إذا كنتم تعتقدون أننا سنبقى هنا كأهداف مكشوفة، فأنتم مخطئون، سنطالب بإخلاء "السكان"، وإذا كنتم ضعفاء، فأنتم تضعفوننا. إذا أردتم منا أن نكون أقوياء، فعليكم أن تكونوا أنتم أولًا أقوياء، وأن تقوموا بعملكم في لبنان كما يجب، وبعدها اطلبوا منا الصمود".

وختم: "بهذا الشكل لا يمكن أن تستمر الأمور. الترتيب يجب أن يكون معكوسًا".

