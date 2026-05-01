الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مُسيَّرات حزب الله تجبر قيادة "الجبهة الداخلية" للاحتلال على تشديد التعليمات للمستوطن

لبنان

الشيخ علي الخطيب ترأس اجتماعًا علمائيًا لرعاية شؤون النازحين
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الشيخ علي الخطيب ترأس اجتماعًا علمائيًا لرعاية شؤون النازحين

2026-05-01 17:33
201

ترأس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب، اجتماعًا علمائيًا اليوم الجمعة الأول من أيار/مايو 2026 في مقر المجلس في الحازمية، خصص للبحث في شؤون النازحين بفعل العدوان "الإسرائيلي" ودور العلماء في رعايتهم في إطار التبليغ الديني.

وبعد الاجتماع، صدر بيان جاء فيه: "في إطار التنسيق الديني لمتابعة الشؤون الدينية لأهلنا الصابرين والصامدين في مراكز النزوح القسري، انعقد اجتماع علمائي برئاسة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، وحضر الاجتماع مدير التبليغ الديني سماحة الشيخ علي بحسون والإخوة العلماء من مديري الحوزات العلمية في لبنان، حيث نوقشت العديد من القضايا المرتبطة بالتبليغ الديني لأهلنا النازحين". 

ووفقًا للبيان خلُص الحاضرون إلى التوصيات الآتية:
أولًا: متابعة الشؤون الدينية في مراكز النزوح كافة، دون استثناء واستثمار أوقات أهلنا بالتوعية الدينية وإقامة الورش التعليمية، الفقهية والقرآنية والأخلاقية.
ثانيًا: مواكبة نشاطات العلماء ضمن لجان المناطق والمحافظات وتسهيل مهامهم والتواصل مع المعنيين في إدارة الدولة لتذليل العقبات التي تواجه عملهم. 
ثالثًا: ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية المحيطة بأماكن النزوح وعدم تأدية المظاهر الدينية بشكل قد يؤدي أحياناً إلى مخالفة أهدافها السامية.
رابعًا: حث أهلنا الأعزاء على الاستفادة من حضور أهل العلم واستشارتهم في قضايا دينهم وخصوصاً المسائل الابتلائية.

وفي ختام اللقاء توجه الشيخ الخطيب بالشكر "للإخوة العلماء على ما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل الوقوف إلى جانب أهلنا الاعزاء". 

الكلمات المفتاحية
لبنان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب
إقرأ المزيد
المزيد
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
لبنان منذ 17 دقيقة
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
لبنان منذ 24 دقيقة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة "ميركافا" للعدو في القنطرة بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ ساعة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
لبنان منذ 17 دقيقة
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
لبنان منذ 24 دقيقة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
لبنان منذ 3 ساعات
عضو لجنة الأمن القومي الإيراني: ندير مفاوضات إسلام آباد بإشراف قائد الثورة
عضو لجنة الأمن القومي الإيراني: ندير مفاوضات إسلام آباد بإشراف قائد الثورة
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة