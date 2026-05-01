ترأس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب، اجتماعًا علمائيًا اليوم الجمعة الأول من أيار/مايو 2026 في مقر المجلس في الحازمية، خصص للبحث في شؤون النازحين بفعل العدوان "الإسرائيلي" ودور العلماء في رعايتهم في إطار التبليغ الديني.

وبعد الاجتماع، صدر بيان جاء فيه: "في إطار التنسيق الديني لمتابعة الشؤون الدينية لأهلنا الصابرين والصامدين في مراكز النزوح القسري، انعقد اجتماع علمائي برئاسة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، وحضر الاجتماع مدير التبليغ الديني سماحة الشيخ علي بحسون والإخوة العلماء من مديري الحوزات العلمية في لبنان، حيث نوقشت العديد من القضايا المرتبطة بالتبليغ الديني لأهلنا النازحين".

ووفقًا للبيان خلُص الحاضرون إلى التوصيات الآتية:

أولًا: متابعة الشؤون الدينية في مراكز النزوح كافة، دون استثناء واستثمار أوقات أهلنا بالتوعية الدينية وإقامة الورش التعليمية، الفقهية والقرآنية والأخلاقية.

ثانيًا: مواكبة نشاطات العلماء ضمن لجان المناطق والمحافظات وتسهيل مهامهم والتواصل مع المعنيين في إدارة الدولة لتذليل العقبات التي تواجه عملهم.

ثالثًا: ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية المحيطة بأماكن النزوح وعدم تأدية المظاهر الدينية بشكل قد يؤدي أحياناً إلى مخالفة أهدافها السامية.

رابعًا: حث أهلنا الأعزاء على الاستفادة من حضور أهل العلم واستشارتهم في قضايا دينهم وخصوصاً المسائل الابتلائية.

وفي ختام اللقاء توجه الشيخ الخطيب بالشكر "للإخوة العلماء على ما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل الوقوف إلى جانب أهلنا الاعزاء".

