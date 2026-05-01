الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي تحرك نقابي تنديدًا بالعدوان الصهيوني على لبنان 

مقالات

ثنائية
🎧 إستمع للمقال
مقالات

ثنائية "الاستهداف والتوثيق".. محلقات المقاومة تحطم أسطورة التحصين الصهيوني

2026-05-01 23:16
504
محمد حسين سبيتي - كاتب
5 مقالاً

دكتوراه في العلاقات الدولية

في مشهدٍ ميداني يؤكد قدرة المقاومة على المباغتة بأساليب تعكس المفاجآت المتتالية، بثّ الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد استهداف دبابة "ميركافا" تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" في بلدة القنطرة جنوبي لبنان، لتكشف عن ميزة جديدة قلبت موازين المواجهة؛ وهي نظام "المحلقة المزدوجة" حيث انقضت محلقة هجومية على الهدف بينما تولت محلقة ثانية مهام الاستطلاع والتوثيق الدقيق للحظة الانفجار.

إن القيمة الجوهرية لهذا الاستهداف تكمن في إدخال "المحلقة الاستطلاعية" كشريك متزامن للمحلقة "الانقضاضية"، وهي ميزة تعكس قدرة فائقة على التحكم والسيطرة في بيئة معقدة ومشبعة بالتشويش، فهذا "التوثيق الحي" هو برهان تقني على امتلاك المقاومة لغرف عمليات جوية مصغرة قادرة على إدارة أكثر من مسيرة في بقعة جغرافية ضيقة، مما يمنحها دقة مطلقة في اختيار "نقطة القتل" في الآلية المستهدفة والتأكد من تدميرها لحظةً بلحظة.

إضافة إلى ذلك، أثبتت هذه العملية أن كافة التدابير الوقائية التي اتخذها جيش العدو قد باتت هباءً أمام هذه "العقول المبتكرة"، فلم يعد "الاستتار" خلف التلال أو وضع "السواتر الشبكية" يشكل عائقًا أمام المحلقات التي تهاجم بمسارات غير تقليدية، والأهم من ذلك هو انكشاف عجز منظومة "التروفي" الدفاعية التي صُممت لصد القذائف الصاروخية، بينما وقفت مشلولة تمامًا أمام انقضاض المحلقة التي تجاوزت كافة الحواجز والأنظمة لتستقر في قلب الهدف.

ما يميز أداء المقاومة الإسلامية اليوم هو خروجها من الاستخدام التقليدي للتكنولوجيا إلى دور "المطور الأساسي"، فبينما تعتمد جيوش نظامية عديدة على شراء ما توفره الأسواق العالمية، نجد أن المقاومة نجحت في "تطويع" التجهيزات المتوفرة ودمجها بخبرات بشرية محلية لخلق منظومات هجومية فريدة.

وهذا النوع من "الابتكار الحربي" هو ما دفع قادة العدو إلى عقد جلسات طوارئ لمحاولة فهم هذه التقنية التي فاجأتهم بفعاليتها وتسببت في خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة، محولةً سماء الجبهة إلى كابوس مرعب يطارد جنود الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار الساعة.

فعلًا، يمكن القول أننا أمام مدرسة جديدة في "حرب المسيرات" تعتمد على دمج الفعل الميداني بالتوثيق الاستخباري، مرسخةً حقيقة أن العقل المقاوم بات يتفوق بمراحل على الترسانة التكنولوجية للعدو.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
المناورات المصرية في سيناء بين المحتمل والمأمول
المناورات المصرية في سيناء بين المحتمل والمأمول
مقالات منذ 6 ساعات
محلّقات المقاومة الانقضاضية ..  أي تاثير في الميدان والاستراتيجيا؟
محلّقات المقاومة الانقضاضية ..  أي تاثير في الميدان والاستراتيجيا؟
مقالات منذ يوم
ثنائية
ثنائية "الاستهداف والتوثيق".. محلقات المقاومة تحطم أسطورة التحصين الصهيوني
مقالات منذ يوم
ترامب: من ملحمة إلى مأساة
ترامب: من ملحمة إلى مأساة
مقالات منذ يوم
مقالات مرتبطة
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
لبنان منذ 19 دقيقة
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
لبنان منذ 26 دقيقة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة "ميركافا" للعدو في القنطرة بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ ساعة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة