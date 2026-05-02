العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
23:10 |الخارجية الإيرانية: وصف رئيس أميركا الاستيلاء على سفننا بالقرصنة ليس مجرد زلة لسان بل اعتراف بعمل إجرامي
23:08 |"فارس": استمرار المسار الدبلوماسي يؤشر إلى جدية إيران رغم أنه يتم في أجواء يسودها سوء الظن بالطرف الأميركي
23:04 |وكالة "فارس": طهران سلمت الطرف الباكستاني ردها المكون من 14 بنداً والذي يتضمن الخطوط العريضة التي تراها لإنهاء الحرب
23:04 |"فارس" عن مصادر مطلعة: طهران أكدت في ردها على خطوطها الحمر واقترحت خارطة طريق واضحة لإنهاء الحرب المفروضة
23:04 |وكالة "فارس": عملية نقل الرسالة عبر الوسيط الباكستاني تمت بعد استكمال المراحل المعتادة لصنع القرار في المؤسسات المعنية بالنظام
22:57 |الحرس الثوري الإيراني: شعبنا أثبت بصموده وسط الحرب النفسية والإعلامية للعدو أن إيران والإيرانيين لا يخضعون أبدًا أمام الأعداء
22:57 |الحرس الثوري الإيراني: حضور شعبنا في الساحات يدعم سياسات البلاد في الإدارة الجديدة لمضيق هرمز
22:53 |إيران: تجمعات حاشدة في ميدان الثورة في طهران دفاعًا عن حقوق إيران ودعمًا للقيادة والقوات المسلحة
22:03 |الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي أَطْلَع نظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي على مبادرات إيران لإنهاء الحرب
22:03 |"فايننشال تايمز": إدارة ترامب تسرّع صفقة بيع أسلحة بقيمة 8.6 مليار دولار لحلفائها في الشرق الأوسط
22:01 |المتحدث باسم الجيش الايراني: مضيق هرمز يخضع لسيطرة قوية ولا يمكن لأيّ سفينة عبوره من دون إذننا
22:01 |المتحدث باسم الجيش الايراني: الأرباح التي سنحقّقها من مضيق هرمز هذا العام ستتجاوز أرباح مبيعات النفط لعام كامل
21:47 |موقع "تانكر تراكر": الكويت لم تُصدّر برميلًا واحدًا من النفط الخام خلال نيسان الماضي وذلك للمرة الأولى منذ نهاية حرب الخليج الأولى
21:35 |وزيرا الخارجية الإيراني والياباني ناقشا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وجهود ومبادرات إيران الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتقليل التوترات في المنطقة
21:27 |الرئيس الكوبي يندّد بتهديدات الرئيس الأميركي بالسيطرة على كوبا ويدعو المجتمع الدولي إلى "التحرُّك حيالها"
20:54 |نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني: التحكّم بمضيق هرمز حق لنا وخط أحمر لا رجعة عنه وسنتّفق مع دول المنطقة بشأنه
20:36 |الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفيًا مع نظيره الإيطالي الأوضاع الإقليمية وقضايا وقف إطلاق النار والدبلوماسية
20:36 |"بلومبرغ" عن بيانات: ناقلة نفط عملاقة تحمل نفطًا عراقيًا ربما عبرت مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة
20:28 |قاآني: الجرائم الجبانة التي يرتكبها الصهاينة ستجعل إرادة الأحرار في أنحاء العالم كافة أكثر عزمًا على كسر الحصار عن شعب غزة
20:27 |قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني: اعتراض واختطاف "أساطيل الصمود" من قِبَل المجرمين الصهاينة مصداق للإرهاب الدولي
20:27 |قاآني: حراك أحرار "الصمود" لكسر الحصار عن شعب غزة يمثل تصاعدًا في نهضة نضال شعوب العالم ضد الصهاينة قتلة الأطفال
20:26 |نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني: جبهة إيران وجبهة الجنوب اللبناني واحدة ولن نقبل بفصلهما ومضيق هرمز أغلقناه حتى ينعم اللبنانيون بالسلام
20:26 |نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني: ترامب أخطأ بقراره شن عدوان على إيران وها هو اليوم يواجه الخيبة بعد الأخرى وسيتحسّرون (الأميركيون) على برميل النفط بـ120 دولار
20:25 |نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني: شرطنا واضح في أيّ مفاوضات سابقة أو مقبلة وهو ضمان وقف العدوان الكامل على لبنان
20:12 |رضائي: بناءًا على خطة إدارة مضيق هرمز سيتم استخدام 30 في المئة من الرسوم المحصَّلة من السفن لتعزيز البنية التحتية العسكرية
20:11 |رئيس لجنة الإعمار في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا رضائي: إدارة مضيق هرمز أهم من الحصول على السلاح النووية
20:04 |رئيسا لجنتَيْ القوات المسلحة في مجلسَيْ الشيوخ والنواب الأميركيّيْن: تقليص وجودنا في أوروبا مبكرًا يضعف الردع
20:03 |المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: من يريد إجبارنا على التفاوض فهو لا يفهمه وإذا عاد إلى الأصول سنواصل المفاوضات
19:55 |نائب رئيس البرلمان الإيراني: مشروع القانون بشأن المضيق سيتم اعتماده بمراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار
19:54 |نائب رئيس البرلمان الإيراني: أعددنا مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن "الإسرائيلية" من العبور في أي وقت
19:54 |نائب رئيس البرلمان الإيراني: مشروع القانون يمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع تعويضات عن الحرب
19:54 |نائب رئيس البرلمان الإيراني: مشروع القانون يسمح لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران
19:14 |نائب وزير الخارجية الإيراني: قدّمنا إلى باكستان مقترحنا لإنهاء الحرب المفروضة علينا بشكل نهائي ولدينا الجاهزية الكاملة لمواجهة أي اعتداء
18:51 |النائب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي جون لارسن: الحرب مع إيران بدأت بلا موافقة من الكونغرس والرئيس (ترامب) يعتبر نفسه فوق القانون
18:40 |"بلومبرغ": الخبراء الإيرانيين يمتلكون خبرة كافية لإغلاق آبار النفط بأمان ثم استئناف الإنتاج بسرعة
18:25 |"فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة: عمليات الرد الإيرانية أدّت إلى إرهاق مخزونات صواريخ الاعتراض المُكلِفة لأميركا و"إسرائيل" ودول الخليج
18:05 |"دايلي ميل": "الخطوط الجوية التركية" ستلغي 18 رحلة دولية بدءًا من الشهر المقبل بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتوتّرات الجيوسياسية
17:42 |وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي: اتخاذ قرار الحرب والمفاوضات وأساليب صيانة حقوق الشعب يتم في إطار الهيكل الرسمي للبلاد
17:42 |رحيمي: القرار بشان الحرب والمفاوضات وصيانة حقوق الشعب تتم بمصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتأييد القيادة
17:22 |التجارة الصينية: أصدرنا أمرًا قضائيًا بوقف العقوبات الأميركية المفروضة على 5 شركات تكرير صينية متَّهمة بشراء النفط الإيراني
17:17 |بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة التي تمتلك آلاف الرؤوس الحربية النووية لم تلتزم على مدار 56 عامًا بالتزاماتها
17:17 |بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: قانونًا لا يوجد أي قيد على مستوى تخصيب اليورانيوم طالما يتم ذلك تحت إشراف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"
17:11 |الرئيس الإيراني بمناسبة "يوم المعلم": إذا كنا نشهد مشاهد أذهلت العالم في ميدان الدفاع عن الوطن فذلك بفضل المعلمين الذين غرسوا في أبنائنا دروس الإيمان والفداء والإنسانية وحب إيران
17:04 |كلارك: مخزوناتنا من صواريخ "توماهوك" انخفضت بنسبة 50 في المئة ومخزونات اعتراض الصواريخ الباليستية انخفضت بحوالي الثلث وصواريخ "ثاد" انخفضت بحوالي النصف تقريبًا
15:57 |"وول ستريت جورنال": إيران أخبرت المسؤولين السعوديين والعمانيين أنّ ضرباتها الانتقامية ردًا على الهجوم الأمريكي ستستهدف الإمارات بشكل كبير
15:56 |قائد فيلق صاحب الأمر اللواء رستمعلی رفیعی آتانی: نتمنى أن ترتكب أمريكا خطأً وأن تختبر قوتها على الأرض فقد هُزمت في البحر والجو ونود أن تختبر نفسها أيضًا في حرب برية
15:50 |الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي بحث باتصال مع نظيره الكوري الجنوبي مبادرات إنهاء الحرب الأمريكية "الإسرائيلية"
15:46 |"بلومبرغ": أكبر شركة عالمية للشحن البحري تعتزم الاستعانة بطرق برية في السعودية في ظل إغلاق مضيق هرمز
15:31 |إيران| وزارة الخارجية: عراقتشي بحث مع نظيره الكوري الجنوبي آخر المستجدات والمبادرة الدبلوماسية لإنهاء العدوان على إيران
15:20 |"إسرائيل هيوم": إدارة ترامب وافقت على بيع أسلحة بقيمة إجمالية تزيد عن 8.6 مليار دولار لأربعة من حلفائها في الشرق الأوسط وهي "إسرائيل" وقطر والكويت والإمارات.. حصة "إسرائيل" من حزم الأسلحة المعتمدة تبلغ 992.4 مليون دولار
14:58 |وكالة الأنباء الإيرانية عن محافظة أصفهان: أصوات الانفجارات اليوم ناتجة عن عمليات تفكيك وإتلاف ذخائر غير متفجرة
14:49 |بقائي: في يوم المعلم ذكرى استشهاد الأستاذ مرتضى مطهري ننحني إجلالاً لكل من أبقى شعلة المعرفة متقدة
14:48 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور عبر "إكس" بمناسبة يوم المعلم: المعلم هو مهندس المستقبل وحامي وعي الأمة
14:17 |"واشنطن بوست" عن مسؤول في البيت الأبيض: محور النقاش داخل الإدارة حاليًا هو المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود
13:55 |"رويترز" عن مصدرين: 7 دول في أوبك+ اتفقت مبدئيًا على رفع حصص إنتاج النفط في حزيران/ يونيو بنحو 188 ألف برميل يوميًا
13:42 |إيران| وزارة الخارجية: من الضروري أن تكون جميع الأطراف يقظة تجاه هذه المؤامرات وأن تتحمل مسؤولياتها في التصدي الحازم للإرهاب والتطرف
13:42 |إيران| وزارة الخارجية: نؤكد على ضرورة تحديد ومعاقبة منفذي ومنظمي هذه الجريمة الإرهابية والتعاون الجماعي بين دول المنطقة لاستئصال الإرهاب
13:42 |إيران| وزارة الخارجية: يتوجب على الحكومة الانتقالية السورية تحمل مسؤولية توفير الأمن للشعب السوري بجميع مكوناته القومية والدينية والمذهبية
13:41 |إيران| وزارة الخارجية: طهران تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بدمشق واغتيال خطيب جمعة مرقد السيدة زينب (ع) فرحان حسن المنصور
13:41 |إيران| وزارة الخارجية: الهجمات الإرهابية ضد الأماكن الدينية والعلماء في سورية والمنطقة هي جزء من المؤامرة الأميركية الإسرائيلية لإثارة الفتنة والانقسام في دول المنطقة
13:30 |"رويترز" عن مسؤول إيراني: مقترحنا بتأجيل مناقشة الملف النووي الأكثر تعقيدًا إلى المرحلة النهائية يهدف لتسهيل التوصل إلى اتفاق
11:47 |بحرية حرس الثورة في إيران: "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة وجنود مضيق هرمز سيوقظون العالم في وجه جبهة "إبستين"
09:52 |شركة الطيران الأمريكية "سبيريت إيرلاينز" ستغلق أبوابها نهائيًا بسبب ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الحرب على إيران
09:40 |السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق عميلَيْن بتهمة التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح "الموساد الإسرائيلي"
03:56 |رويترز عن وزير الخارجية الكوبي: نرفض العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي لأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
02:06 |سي بي إس نيوز عن مسؤولين: سحب جنود أميركيين من ألمانيا سببه استياء ترامب من مستوى دعم النيتو في الحرب على إيران
00:01 |وكالة تسنيم الإيرانية: بعد بنودها وردودها الواضحة إيران تنتظر الرد الرسمي من الولايات المتحدة على مقترحها والكرة الآن في ملعب الاخيرة