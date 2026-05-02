أصدرت مفوضية الإعلام في كشافة الإمام المهدي (عليه السلام) بيانًا تعليقًا على ما يتم تداوله عبر بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات تربط نشاطًا كشفيًا مزعومًا بحالة تخريب داخل إحدى القاعات، حيث أكدت الجمعية أنّ هذه المزاعم عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا.

وجاء في البيان أنّ الصور التي تم نشرها لا تعود لأي نشاط قامت به الجمعية، ولم يُنظَّم أي نشاط على الإطلاق داخل هكذا قاعة، فضلًا عن أنّ القاعة الظاهرة لا تعود أساسًا إلى مدرسة الشهيد رفيق الحريري الرسمية في بيروت، وذلك بحسب مدير المدرسة نفسه، ما يثبت زيف الرواية المتداولة.

وشددت كشافة الإمام المهدي (عليه السلام) على التزامها في جميع أنشطتها بالقيم التربوية والأخلاقية، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، وتشهد لها بذلك مختلف الجهات التي تعاونت معها، مؤكدة أنها تواصل دورها الإنساني والاجتماعي إلى جانب أبناء المجتمع، خصوصًا في الظروف الراهنة.

وإزاء استمرار هذه الافتراءات، حذّرت الجمعية من التمادي في نشر الأكاذيب، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في فبركة أو ترويج هذه الادعاءات، كما دعت وسائل الإعلام والناشطين إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، تفاديًا لنشر معلومات مضللة.

