في مشهد ثقافي ودبلوماسي مهيب، احتضن الجناح الإيراني بالدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب حفل إزاحة الستار عن النسخة العربية من كتاب "إنّ معي ربي"، وهي المذكرات التي توثق محطات نضالية وإنسانية هامة من سيرة الشهيد القائد الإمام علي الخامنئي. وقد جاء الحفل ليكون منصة للحوار الفكري بين النخب التونسية والإيرانية.

مذكرات بروح إنسانية

وفي مداخلته، أكد الدكتور مرواريد أن كتاب "إنّ معي ربي" ليس مجرد توثيق سياسي بارد، بل هو "نص ينبض بالحياة والإيمان". وأوضح أن الكتاب يعتمد أسلوبًا قصصيًا بسيطًا وواضحًا يهدف إلى كسر الحواجز بين القائد والقارئ، حيث يسرد حكايات واقعية تبدأ من مراحل الطفولة والشباب، مرورًا بسنوات السجن والنفي، وصولًا إلى فجر الثورة.

وشدد مرواريد على أن المذكرات تركز بشكل أساسي على "القيم الإنسانية المشتركة"، مثل الصبر في مواجهة الشدائد، والتمسك بالحق، والشجاعة الأخلاقية. وأضاف: "إننا نقدم هذا الكتاب للقارئ العربي كدعوة للتعارف الثقافي، فالكتاب يجسد كيف يمكن للإيمان والاتكال على الله أن يحولا المعاناة إلى نصر، وهو ما يختصره العنوان (إنّ معي ربي)". كما أشار إلى أن الكتاب يبرز دور السيد الخامنئي في ترسيخ أسس الوحدة الإسلامية، معتبرًا إياها خيارًا استراتيجيًا وقرآنيًا يهدف إلى لمّ شمل الأمة الإسلامية بعيدًا عن التفرقة.

المذكرات كمنهج عمل

وفي ذات السياق، أكدت الأستاذة والباحثة ذهبية الفاهم لموقع العهد الإخباري أن الكتاب يأتي في توقيت دقيق لتذكير الأمة ببوصلتها القيمية. وأكدت الفاهم أن الربط بين الصبر والنصر في فكر صاحب المذكرات ليس شعارًا عابرًا، بل هو تجسيد لثقافة "الكهف الحصين" التي تمنح الفرد والمجتمع مناعة ضد الهزيمة النفسية. واعتبرت أن هذه السيرة العطرة بمثابة "منهج عمل" يدعو للتمسك بالوحدة الإسلامية كضرورة وجودية في وجه التحديات الراهنة.

من جهتها، أكدت الصحفية منى بن قمرة لـموقع "العهد" الإخباري على الجهد المبذول في تعريب المذكرات لتصل إلى القارئ التونسي بأمانة ورصانة لغوية، مؤكدة أن معرض تونس كان الوجهة الأمثل لهذا التدشين نظرًا للمكانة الثقافية المرموقة التي تتمتع بها تونس ونخبها. وأكدت على قيمة هذا الإصدار الذي يطرح قراءة تفصيلية في السيرة الذاتية والمسيرة الحافلة لصاحب المذكرات. وأشارت إلى الدور الهام الذي لعبه السيد الخامنئي في تنمية قيم الحضارة الإسلامية وتأصيل منابعه الفكرية والثقافية، مبرزة مساهمته الكبرى في بناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال فكره النافذ ومسيرته الفاعلة.

اختتم الحفل بتوقيع النسخ وتوزيعها، وسط أجواء أكدت أن الفكر الصادق المرتكز على قيم "الصبر والنصر" يظل عابرًا للحدود وباقيًا في وجدان الشعوب.

وبالموازاة شهد الجناح الإيراني في معرض الكتاب تضامنًا تونسيًا لافتًا مع شهيدات مدرسة الشجرة الطيبة -بميناب- وقد قدم أطفال تونس رسائل تضامن تخليدًا لذكرى استشهاد 168 من أطفال إيران الذين استهدفتهم القوات الأميركية و"الإسرائيلية" في غارات مباشرة.

