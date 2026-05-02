الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي شبكة أميركية: ترامب مقامر خسر رهانه على انهيار إيران

فلسطين

رغم وقف إطلاق النار.. العدوان
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

رغم وقف إطلاق النار.. العدوان "الإسرائيلي" على غزة مستمر

2026-05-02 09:35
125

يواصل الجيش "الإسرائيلي" خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قصفت المدفعية "الإسرائيلية"، في اليوم الـ205 من اتفاق وقف الحرب، مناطق في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار باتجاه قوارب الصيادين في عرض بحر خان يونس وغزة.

هذا ونفذ الجيش "الإسرائيلي" عملية نسف شرقي مدينة غزة، وأطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وقد أُصيب فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" قرب ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، ووصفت مصادر طبية حالة المصاب بالخطرة.

ومنذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 827، إضافة إلى 2316 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 764 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر 2023 بلغ 72601، والمصابين 172419.

الكلمات المفتاحية
قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
اقتلاع أشجار الزيتون في نابلس .. عدوان جديد يستهدف الوجود الفلسطيني
اقتلاع أشجار الزيتون في نابلس .. عدوان جديد يستهدف الوجود الفلسطيني
فلسطين منذ ساعتين
حركة حماس: جرائم الاحتلال بحقّ الصحفيين لن تحجب حقيقة إجرامه
حركة حماس: جرائم الاحتلال بحقّ الصحفيين لن تحجب حقيقة إجرامه
فلسطين منذ ساعتين
القدس المحتلة: تحذير من تصعيد جديد باقتحامات المستوطنين
القدس المحتلة: تحذير من تصعيد جديد باقتحامات المستوطنين
فلسطين منذ يوم
رغم وقف إطلاق النار.. العدوان
رغم وقف إطلاق النار.. العدوان "الإسرائيلي" على غزة مستمر
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
رغم وقف إطلاق النار.. العدوان
رغم وقف إطلاق النار.. العدوان "الإسرائيلي" على غزة مستمر
فلسطين منذ يوم
"هآرتس" تكشف عن خطة مستشارة نتنياهو لتهجير فلسطينيّي غزّة
عين على العدو منذ يومين
أكثر من 250 ألف عاطل عن العمل في غزّة
أكثر من 250 ألف عاطل عن العمل في غزّة
فلسطين منذ يومين
أسطول الصمود يصل إلى المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه لكسر حصار غزة
أسطول الصمود يصل إلى المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه لكسر حصار غزة
عربي ودولي منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة