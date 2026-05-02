يواصل الجيش "الإسرائيلي" خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قصفت المدفعية "الإسرائيلية"، في اليوم الـ205 من اتفاق وقف الحرب، مناطق في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار باتجاه قوارب الصيادين في عرض بحر خان يونس وغزة.

هذا ونفذ الجيش "الإسرائيلي" عملية نسف شرقي مدينة غزة، وأطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقد أُصيب فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" قرب ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، ووصفت مصادر طبية حالة المصاب بالخطرة.

ومنذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 827، إضافة إلى 2316 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 764 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر 2023 بلغ 72601، والمصابين 172419.

