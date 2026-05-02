قالت شبكة "إم إس ناو" الأميركية إن هناك حقائق مُرّة حول استراتيجية ترامب ضد إيران حيث أن الوضع الاقتصادي مُضطرب ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم، الدمار الذي ألحقه ترامب بالاقتصاد العالمي، حتى لو وُجدت طريقة لإصلاحه، لا يُمكن إصلاحه بسهولة.

وأضافت الشبكة أنّه لا توجد تقريبًا أيّة عملية سلام، والأطراف بعيدة كل البعد عنها، مؤكدة أنّه على عكس ادعاء ترامب بأنه يملك "خطة بارعة ومُحكمة" لإخضاع إيران، فهو لا يملك أي خطة.

وتابعت: "التطورات خارجة عن سيطرة ترامب. لقد قطع كل العلاقات، والآن، في مواجهة قواعد عسكرية مُدمّرة وسعر بنزين باهظ، لا يملك أي استراتيجية للخروج".

وأشارت إلى أن ترامب ليس لاعب شطرنج، إنه مُقامر خسر كل ثروته على افتراض خاطئ بأن إيران ستنهار سريعًا بالحرب.

الكلمات المفتاحية