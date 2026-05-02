أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة (1 أيار/ مايو 2026)، بأنّ البحرية الأميركية تتصرّف كـ "القراصنة" أثناء تنفيذها الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه عن احتجاز القوات الأميركية سفينةً قبل أيام، إذ قال: "احتجزنا السفينة والحمولة والنفط، إنها تجارة مربحة جدًا، نحن مثل القراصنة.. نوعًا ما مثل القراصنة، لكننا لا نمزح".

يشار إلى أنّ ترامب كان قد أعلن فرضَ حصار بحري على إيران قبل أكثر من أسبوعين، فيما يؤكّد المسؤولون الإيرانيون، بأنّ الاستمرار في الحصار يعرقل المحادثات.

ويعتبر المسؤولون الإيرانيون أنّ الحصار البحري يعكس ضعفًا أميركيًا، مؤكّدين امتلاك إيران أوراق قوة لم تُستخدم بعد، مشدّدين على تماسك الداخل الإيراني في وجه التهديدات.

وفي رسالة إلى رئاسة مجلس النواب الأميركي بشأن الحرب على إيران، اعتبر ترامب أنّ "الأعمال القتالية" انتهت بحلول 7 نيسان/أبريل، بالتزامن مع إعلان المتحدّثة باسم البيت الأبيض أنّ المفاوضات تجري لضمان الأمن القومي الأميركي على المديين القريب والبعيد.

والجدير بالذكر أنّ التحالف الأميركي "الإسرائيلي" شنّ عدوانًا غير مبرّر وغير قانونيّ، ضدّ الجمهورية الإسلامية في إيران، في الـ 28 من شباط/فبراير الفائت.

