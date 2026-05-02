الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي عمليات المقاومة الاسلامية ليوم السبت 2 أيار 2026

لبنان

المطران ابراهيم يدين تدمير مدرسة يارون: انتهاك مرفوض لكل القيم الإنسانية
🎧 إستمع للمقال
لبنان

المطران ابراهيم يدين تدمير مدرسة يارون: انتهاك مرفوض لكل القيم الإنسانية

2026-05-02 12:07
163

أدان رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم، في بيان، جريمة التدمير التي طالت دير ومدرسة الراهبات المخلصيات في بلدة يارون، معتبرًا أن "ما جرى ليس مجرد اعتداء عابر، بل انتهاك فاضح ومرفوض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدولية، واستهداف مباشر لرسالة الكنيسة التربوية والروحية".

وأضاف أن "تدمير هذا الصرح الديني والتعليمي، يشكّل جريمة موصوفة بحق الإنسان والأرض، ولا يحترم حرمة مقدسات أو مؤسسات علمية"، مشددًا على أن استهداف دير ومدرسة هو اعتداء على الطفولة، على العلم، وعلى الأمل بمستقبل أفضل".

وتابع: "أدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بمواقف خجولة لا ترتقي إلى حجم المأساة".

وختم المطران إبراهيم داعيًا المؤمنين وكل أصحاب الضمائر الحيّة إلى "رفع الصلاة من أجل لبنان".

الكلمات المفتاحية
لبنان العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
لبنان منذ 22 دقيقة
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
لبنان منذ 29 دقيقة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة "ميركافا" للعدو في القنطرة بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ ساعة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
لبنان منذ 22 دقيقة
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
لبنان منذ 29 دقيقة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
لبنان منذ 3 ساعات
عضو لجنة الأمن القومي الإيراني: ندير مفاوضات إسلام آباد بإشراف قائد الثورة
عضو لجنة الأمن القومي الإيراني: ندير مفاوضات إسلام آباد بإشراف قائد الثورة
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة