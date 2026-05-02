أدان رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم، في بيان، جريمة التدمير التي طالت دير ومدرسة الراهبات المخلصيات في بلدة يارون، معتبرًا أن "ما جرى ليس مجرد اعتداء عابر، بل انتهاك فاضح ومرفوض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدولية، واستهداف مباشر لرسالة الكنيسة التربوية والروحية".

وأضاف أن "تدمير هذا الصرح الديني والتعليمي، يشكّل جريمة موصوفة بحق الإنسان والأرض، ولا يحترم حرمة مقدسات أو مؤسسات علمية"، مشددًا على أن استهداف دير ومدرسة هو اعتداء على الطفولة، على العلم، وعلى الأمل بمستقبل أفضل".

وتابع: "أدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بمواقف خجولة لا ترتقي إلى حجم المأساة".

وختم المطران إبراهيم داعيًا المؤمنين وكل أصحاب الضمائر الحيّة إلى "رفع الصلاة من أجل لبنان".

