أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الطائرات الإيرانية المسيّرة أثبتت فعاليتها في مواجهة منظومة "ثاد" الأميركية، رغم صغر حجمها.

وتحدثت الصحيفة عن خسارة رادارات تابعة لمنظومة "ثاد" جراء هجمات نفذتها مسيّرات إيرانية على كل من الأردن والإمارات، ما يعكس قدرة هذه الطائرات على استهداف مكونات حساسة في أنظمة ​الدفاع الجوي​ المتقدمة.

كما أظهرت هجمات واسعة النطاق أن إيران أطلقت مئات الضربات بالطائرات المسيّرة​ على دول عربية في الخليج خلال فترة قصيرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بقواعد أميركية وبنى تحتية حيوية، وطرح تحديًا كبيراً أمام منظومات الدفاع الجوي في المنطقة، بحسب ما جاء في الصحيفة.

وأكدت "​وول ستريت جورنال​" أن هذه المسيّرات، رغم صغر حجمها، تُعد صعبة الاعتراض نسبيًا وسهلة الإنتاج على نطاق واسع، وهو ما يمنحها ميزة عملياتية في ساحات القتال. ورغم أن تأثيرها التدميري قد يكون أقل مقارنة بترسانة الصواريخ الإيرانية، فإنها نجحت في إصابة أهداف مدنية وحيوية، من بينها مطارات وموانئ ومنشآت رئيسية، ما قوض صورة الأمان التي سعت دول الخليج إلى ترسيخها.

وأشارت إلى أن إيران اعتمدت بشكل متزايد على تكتيك الإغراق، من خلال إطلاق أعداد كبيرة من المسيّرات، أو تنفيذ هجمات مركبة تجمع بين المسيّرات والصواريخ، بهدف تجاوز قدرات أنظمة الدفاع الجوي وإرباكها، وهو ما يفسر نجاح بعض الضربات في اختراق هذه الأنظمة المتطورة.

ووفقًا لتقرير الصحيفة فإن هذا التطور يعزز المخاوف بشأن فعالية أنظمة الدفاع الجوي الأميركية في مواجهة التهديدات غير التقليدية، كما يفتح الباب أمام مراجعات أوسع في استراتيجيات الحماية الجوية لدى الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

الكلمات المفتاحية