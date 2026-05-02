الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بعد استنزاف مخزونها.. واشنطن تُخطر أوروبا بتأجيل تسليم الأسلحة

عربي ودولي

🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

"وول ستريت جورنال": المسيّرات الإيرانية أثبتت فعاليتها أمام منظومات "ثاد" الأمريكية

2026-05-02 12:19
267

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الطائرات الإيرانية المسيّرة أثبتت فعاليتها في مواجهة منظومة "ثاد" الأميركية، رغم صغر حجمها.

وتحدثت الصحيفة عن خسارة رادارات تابعة لمنظومة "ثاد" جراء هجمات نفذتها مسيّرات إيرانية على كل من الأردن والإمارات، ما يعكس قدرة هذه الطائرات على استهداف مكونات حساسة في أنظمة ​الدفاع الجوي​ المتقدمة.

كما أظهرت هجمات واسعة النطاق أن إيران أطلقت مئات الضربات بالطائرات المسيّرة​ على دول عربية في الخليج خلال فترة قصيرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بقواعد أميركية وبنى تحتية حيوية، وطرح تحديًا كبيراً أمام منظومات الدفاع الجوي في المنطقة، بحسب ما جاء في الصحيفة. 

وأكدت "​وول ستريت جورنال​" أن هذه المسيّرات، رغم صغر حجمها، تُعد صعبة الاعتراض نسبيًا وسهلة الإنتاج على نطاق واسع، وهو ما يمنحها ميزة عملياتية في ساحات القتال. ورغم أن تأثيرها التدميري قد يكون أقل مقارنة بترسانة الصواريخ الإيرانية، فإنها نجحت في إصابة أهداف مدنية وحيوية، من بينها مطارات وموانئ ومنشآت رئيسية، ما قوض صورة الأمان التي سعت دول الخليج إلى ترسيخها.

وأشارت إلى أن إيران اعتمدت بشكل متزايد على تكتيك الإغراق، من خلال إطلاق أعداد كبيرة من المسيّرات، أو تنفيذ هجمات مركبة تجمع بين المسيّرات والصواريخ، بهدف تجاوز قدرات أنظمة الدفاع الجوي وإرباكها، وهو ما يفسر نجاح بعض الضربات في اختراق هذه الأنظمة المتطورة.

ووفقًا لتقرير الصحيفة فإن هذا التطور يعزز المخاوف بشأن فعالية أنظمة الدفاع الجوي الأميركية في مواجهة التهديدات غير التقليدية، كما يفتح الباب أمام مراجعات أوسع في استراتيجيات الحماية الجوية لدى الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
ايران أميركا
إقرأ المزيد
المزيد
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
عربي ودولي منذ ساعة
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مصدر
مصدر "اسرائيلي" لــ"سي أن أن": مسيّرات حزب الله سلاحٌ قاتل ودقيقٌ للغاية
عربي ودولي منذ 6 ساعات
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
السفير الإيراني في باكستان: المنطقة والعالم ينتظران نتائج المحادثات الدبلوماسية
السفير الإيراني في باكستان: المنطقة والعالم ينتظران نتائج المحادثات الدبلوماسية
إيران منذ ساعة
ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود
ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود
إيران منذ ساعتين
إيران تقدم ردها الى باكستان: 14 بندًا ضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب
إيران تقدم ردها الى باكستان: 14 بندًا ضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب
إيران منذ ساعتين
اللواء رضائي للأميركيين: استعدوا لمواجهة مقبرة سفنكم الحربية
اللواء رضائي للأميركيين: استعدوا لمواجهة مقبرة سفنكم الحربية
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة