كشفت صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية، ‌نقلًا عن مصادر مطلعة أنّ واشنطن أخطرت حلفاء أوروبيين، من بينهم المملكة المتحدة وبولندا وليتوانيا وإستونيا، بأنّ من المتوقّع حدوث تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة الأميركية مع استنزاف الحرب ضدّ إيران للمخزونات.

وذكرت ‌وكالة "رويترز"، الشهر الماضي، أنّ مسؤولين أميركيين أبلغوا بعضًا من نظرائهم الأوروبيين ⁠بأنّه من المرجّح أن تتأخّر بعض شحنات الأسلحة ⁠المتعاقد عليها سابقاً مع استمرار ⁠الحرب ضدّ إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة.

بالموازاة، أوضحت 3 مصادر مطلعة لـ"رويترز" أنّ عدّة دول أوروبية ستتأثّر بذلك، ومنها دول البلطيق والدول الاسكندنافية، مضيفةً أنّ ‌دولًا أوروبية اشترت بعض الأسلحة المعنية في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لكنّها لم تتسلّمها بعد.



وقبل يومين، أكّدت نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس أنّ إمدادات الأسلحة الأميركية إلى دول شمال أوروبا ومنطقة البلطيق تواجه تأخيرات بسبب الحرب على إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت بالفعل مؤخرًا مخزونات ⁠أسلحة بمليارات الدولارات، تشمل ‌أنظمة مدفعية وذخائر وصواريخ مضادة للدبابات، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ⁠عام 2022 والحرب على غزّة أواخر عام ⁠2023.

وبداية نيسان/أبريل الماضي، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة للضغط على الحلفاء الأوروبيين من أجل الانضمام إلى ما وصفه بـ"تحالف الراغبين" لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية.

الكلمات المفتاحية