الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بالصور| معرض في برلين يوثق مجزرة أطفال ميناب ورسائل احتجاج طلابية

عربي ودولي

بعد استنزاف مخزونها.. واشنطن تُخطر أوروبا بتأجيل تسليم الأسلحة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

بعد استنزاف مخزونها.. واشنطن تُخطر أوروبا بتأجيل تسليم الأسلحة

2026-05-02 12:19
277

كشفت صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية، ‌نقلًا عن مصادر مطلعة أنّ واشنطن أخطرت حلفاء أوروبيين، من بينهم المملكة المتحدة وبولندا وليتوانيا وإستونيا، بأنّ من المتوقّع حدوث تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة الأميركية مع استنزاف الحرب ضدّ إيران للمخزونات.

وذكرت ‌وكالة "رويترز"، الشهر الماضي، أنّ مسؤولين أميركيين أبلغوا بعضًا من نظرائهم الأوروبيين ⁠بأنّه من المرجّح أن تتأخّر بعض شحنات الأسلحة ⁠المتعاقد عليها سابقاً مع استمرار ⁠الحرب ضدّ إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة.

بالموازاة، أوضحت 3 مصادر مطلعة لـ"رويترز" أنّ عدّة دول أوروبية ستتأثّر بذلك، ومنها دول البلطيق والدول الاسكندنافية، مضيفةً أنّ ‌دولًا أوروبية اشترت بعض الأسلحة المعنية في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لكنّها لم تتسلّمها بعد.
 
وقبل يومين، أكّدت نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس أنّ إمدادات الأسلحة الأميركية إلى دول شمال أوروبا ومنطقة البلطيق تواجه تأخيرات بسبب الحرب على إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت بالفعل مؤخرًا مخزونات ⁠أسلحة بمليارات الدولارات، تشمل ‌أنظمة مدفعية وذخائر وصواريخ مضادة للدبابات، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ⁠عام 2022 والحرب على غزّة أواخر عام ⁠2023.

وبداية نيسان/أبريل الماضي، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة للضغط على الحلفاء الأوروبيين من أجل الانضمام إلى ما وصفه بـ"تحالف الراغبين" لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية.

الكلمات المفتاحية
أوروبا واشنطن العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
عربي ودولي منذ ساعة
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مصدر
مصدر "اسرائيلي" لــ"سي أن أن": مسيّرات حزب الله سلاحٌ قاتل ودقيقٌ للغاية
عربي ودولي منذ 6 ساعات
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
 نهاية حقبة الأمن المستعار عنوان بارز في الصحف الإيرانية
 نهاية حقبة الأمن المستعار عنوان بارز في الصحف الإيرانية
إيران منذ 9 ساعات
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 18 ساعة
إسبانيا تدعو لإنهاء الحرب على إيران وتؤكد ضرورة شمول لبنان بالاتفاق
إسبانيا تدعو لإنهاء الحرب على إيران وتؤكد ضرورة شمول لبنان بالاتفاق
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة