يواصل العدو "الاسرائيلي" اعتداءاته في جنوب لبنان في خرقٍ فاضح لوقف إطلاق النار مستهدفًا مناطق عدة في في مختلف الأقضية، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستُشهد 3 مواطنين فجر اليوم جراء جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلًا في بلدة اللويزة. واستهدف طيران العدو المُسيّر سيارة في بلدة كفردجال ما أدّى لاستشهاد مواطنَيْن.

كما استشهد مواطنان وأُصيب آخرون جراء الغارة على بلدة شوكين، من بينهم رئيس بلدية شوكين حسين علي أحمد. ودمّرت الغارة عددًا من المباني السكنية، وألحقت أضرارًا كبيرة بحي سكني كامل.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مواطنة وإصابة 7 آخرين بينهم 3 سيّدات في غارة العدو "الإسرائيلي" على بلدة عين بعال قضاء صور.

كذلك، أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على بلدات عدشيت ومجدل زون وصديقين والشعيتية والسماعية والمنصوري وكفرجوز وشوكين.

هذا ونفذ الطيران الحربي المعادي "الإسرائيلي" 4 غارات مستهدفًا بلدة عبا، في حين استهدف بلدة كفرا بغارتين.

وفي وقتٍ أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على بلدتي زوطر الشرقية وكفرا في جنوب لبنان، استهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" بلدة زوطر الشرقية وزوطر الغربية ويحمر الشقيف وأطراف بلدتَي ميفدون وشوكين.

وبالتزامن، استمر القصف المدفعي مستهدفًا بلدات فرون والغندورية ووادي السلوقي، كما استهدف العدو وبالرشاشات الثقيلة بلدتَي راميا والقوزح.

وكان قد هدّد المتحدث باسم جيش الاحتلال السكان المتواجدين في عدد من بلدات وقرى قضاء النبطية بوجوب إخلائها، وهي: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، وحبوش.

