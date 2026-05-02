الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي إسبانيا تدعو لإنهاء الحرب على إيران وتؤكد ضرورة شمول لبنان بالاتفاق

لبنان

المجلس الشيعي يستنكر إغتيال خطيب مقام السيدة زينب (ع)
🎧 إستمع للمقال
لبنان

المجلس الشيعي يستنكر إغتيال خطيب مقام السيدة زينب (ع)

2026-05-02 12:52
103

تعليقًا على إغتيال خطيب مقام السيدة زينب (ع) في ريف دمشق السيد فرحان حسن المنصور، أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بيانًا قال فيه "تلقى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ببالغ الأسف والألم نبأ إغتيال خطيب مقام السيدة زينب (ع) في ريف دمشق العالم الجليل السيد فرحان حسن المنصور بإلقاء قنبلة عليه في سيارته ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف أن "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إذ يستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان بحق أحد أعضاء الهيئة العلمائية للطائفة الإسلامية الشيعية في سورية، ومن باب الحرص الشديد على وحدة الشعب السوري واستقراره بجميع مكوناته، الذي لطالما أكدنا عليه في المراحل الأخيرة".

وتابع: "يُقدر المجلس مسارعة وزارة الداخلية السورية إلى التأكيد على أن هذه الجريمة "تندرج في اطار استهداف الرموز الدينية والإجتماعية لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار المجتمعي،وأنها لن تمر دون محاسبة" ، وكذلك "إلتزامها الكامل بحماية المواطنين وصيانة الأمن العام "

وأكد المجلس أنه "من هذا المنطلق نعوّل على هذا الموقف لكشف خفايا هذه الجريمة النكراء وإنزال أشد العقاب بمرتكبيها، وبالتالي إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية أسوة بجميع المكونات السورية ، وذلك حرصًا بالدرجة الأولى على استقرار سوريا ووحدة شعبها الشقيق ،سائلين المولى عز وجل أن يتغمد العالم الجليل السيد المنصور بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ،وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الكلمات المفتاحية
سوريا المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى
إقرأ المزيد
المزيد
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
لبنان منذ 22 دقيقة
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
لبنان منذ 29 دقيقة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة "ميركافا" للعدو في القنطرة بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ ساعة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
عربي ودولي منذ ساعة
المجلس الشيعي يستنكر إغتيال خطيب مقام السيدة زينب (ع)
المجلس الشيعي يستنكر إغتيال خطيب مقام السيدة زينب (ع)
لبنان منذ يوم
الشيخ الخطيب: ثبات الموقف الشيعي الموحد.. انسحاب وعودة وإعمار وأسرى وسلم أهلي
الشيخ الخطيب: ثبات الموقف الشيعي الموحد.. انسحاب وعودة وإعمار وأسرى وسلم أهلي
لبنان منذ يومين
الشيخ علي الخطيب ترأس اجتماعًا علمائيًا لرعاية شؤون النازحين
الشيخ علي الخطيب ترأس اجتماعًا علمائيًا لرعاية شؤون النازحين
لبنان منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة