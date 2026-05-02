تعليقًا على إغتيال خطيب مقام السيدة زينب (ع) في ريف دمشق السيد فرحان حسن المنصور، أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بيانًا قال فيه "تلقى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ببالغ الأسف والألم نبأ إغتيال خطيب مقام السيدة زينب (ع) في ريف دمشق العالم الجليل السيد فرحان حسن المنصور بإلقاء قنبلة عليه في سيارته ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف أن "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إذ يستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان بحق أحد أعضاء الهيئة العلمائية للطائفة الإسلامية الشيعية في سورية، ومن باب الحرص الشديد على وحدة الشعب السوري واستقراره بجميع مكوناته، الذي لطالما أكدنا عليه في المراحل الأخيرة".

وتابع: "يُقدر المجلس مسارعة وزارة الداخلية السورية إلى التأكيد على أن هذه الجريمة "تندرج في اطار استهداف الرموز الدينية والإجتماعية لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار المجتمعي،وأنها لن تمر دون محاسبة" ، وكذلك "إلتزامها الكامل بحماية المواطنين وصيانة الأمن العام "

وأكد المجلس أنه "من هذا المنطلق نعوّل على هذا الموقف لكشف خفايا هذه الجريمة النكراء وإنزال أشد العقاب بمرتكبيها، وبالتالي إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية أسوة بجميع المكونات السورية ، وذلك حرصًا بالدرجة الأولى على استقرار سوريا ووحدة شعبها الشقيق ،سائلين المولى عز وجل أن يتغمد العالم الجليل السيد المنصور بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ،وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الكلمات المفتاحية