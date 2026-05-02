دعا وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس إلى إنهاء الحرب على إيران، مؤكداً ضرورة شمول لبنان بالاتفاق، مشيراً إلى دعم بلاده للجهود في هذا الإطار، وهو ما أبلغه لنظيره الإيراني.

وفي ما يتعلق بجنوب لبنان، اعتبر ألباريس أن ما يجري تطبيق لـ "الدبلوماسية العسكرية والسياسية"، ويعدّ شبيهاً بما جرى في غزّة، لافتاً إلى أن هذا الواقع يعيق عودة السكان إلى أراضيهم.

أما عن القواعد الأميركية في إسبانيا، فـ "ما تزال تعمل بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب الجنود منها"، بحسب ما قال ألباريس، مشدداً على أن القرار النهائي بشأن هذه القواعد يبقى خاضعاً للسيادة الإسبانية.

وفي الإطار عينه، انتقد ألباريس ما وصفه بـ "الحالة غير القانونية" على خلفية اعتقال "إسرائيل" لمواطن إسباني كان على متن "أسطول الصمود العالمي"، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين احتاجوا إلى معاينات طبية في المستشفيات.

واليوم، أُعلن عن إصابة 31 ناشطاً من جراء العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدف "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، أثناء توجّهه إلى قطاع غزّة بهدف إيصال مساعدات إنسانية وكسر الحصار المفروض عليه.

