كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الموسوي: ما قامت به الـLBCI يتعارض مع حسابات المصلحة الوطنية
2026-05-02 14:38
تصريح صادر عن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب الدكتور إبراهيم الموسوي:

فاجأتنا قناة LBCI ببث فيديوهات كاريكاتورية مهينة ومستفزة وتحريضية تتعرض فيها لرمز ديني وطني، أميننا العام الشيخ نعيم قاسم، وكذلك لقدسية المقاومة ومجاهديها.

إن ما قامت به القناة المذكورة مدان بالكامل ويتعارض مع أبسط حسابات المصلحة الوطنية والقيم الأخلاقية، ويقدم خدمة للعدو.

إننا إذ نستنكر أشد الاستنكار ما قامت به قناة LBCI من محاولة تحريض مكشوفة وجر إلى الفتنة والانقسام الأهلي في ظلّ حرب عدوانية إسرائيلية مفتوحة على لبنان، فإننا نهيب بالجميع ومن كل الجهات عدم التعرض للمقامات الروحية والرموز الدينية على مختلف انتماءاتها وتمثيلها، كما ندعو المراجع القانونية والقضائية المختصة إلى القيام بواجباتها تجاه المؤسسات والمنصات  الإعلامية للكف عن إثارة النعرات الطائفية والإساءة لشرائح واسعة من اللبنانيين تحت مسمى حرية التعبير، في وقت إن ما تفعله حقيقة يشكل طعنة للوحدة الوطنية وشرذمة للتماسك الداخلي، في وقت إن لبنان أحوج ما يكون إليه.

ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
