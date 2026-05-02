خسائر تنتظر ألمانيا بسبب رسوم ترامب
قال معهد اقتصادي لرويترز اليوم السبت إن الزيادة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي قد تكبد ألمانيا خسائر إنتاج بنحو 15 مليار يورو (17.58 مليار دولار).
وتُسلّط تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي الضوء على مدى تأثر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، والتي كلفت صناعة السيارات الألمانية بالفعل مليارات اليورو.
التأثير المتوقع كبير
وقال رئيس المعهد موريتس شولاريك "سيكون التأثير كبيرًا"، فيما توقع تحليل المعهد ارتفاع خسائر الإنتاج إلى حوالي 30 مليار يورو على المدى الطويل.
وصرح ترامب أمس الجمعة أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى 25 بالمئة خلال الأيام المقبلة من 15 بالمئة التي تم الاتفاق عليها سابقًا، متهمًا الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاقه التجاري مع واشنطن.
ضرر شديد قد يلحق بمعدل النمو الألماني المتباطئ
هذا وقال يوليان هينتس الخبير الاقتصادي في المعهد "سيلحق ضرر شديد بمعدل النمو الألماني المتباطئ بالفعل".
ويتوقع المعهد حاليًا أن ينمو الاقتصاد الألماني 0.8 بالمئة هذا العام.
وذكر أن الاقتصادات الأوروبية الأخرى التي لديها قطاعات صناعة سيارات كبيرة، مثل إيطاليا وسلوفاكيا والسويد، ستتكبد على الأرجح خسائر فادحة أيضًا.
لكن ينس زوديكوم كبير مستشاري وزير المالية الألماني نصح بتوخي الحذر إزاء تصريحات ترامب.
وقال لـ"رويترز": "على الاتحاد الأوروبي ببساطة أن ينتظر... من المعروف جيدًا أن ترامب سريع في تعليق أو سحب تهديداته الجسيمة بفرض رسوم جمركية".
وأضاف أنه يتعين على الرئيس شرح سبب اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالاتفاقية التجارية الحالية.