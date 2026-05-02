قال معهد اقتصادي لرويترز اليوم السبت إن الزيادة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب للرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة ‌من الاتحاد الأوروبي قد تكبد ألمانيا خسائر إنتاج بنحو 15 مليار يورو (17.58 مليار دولار).

وتُسلّط تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي الضوء ​على مدى تأثر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ​بالرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، والتي كلفت صناعة ⁠السيارات الألمانية بالفعل مليارات اليورو.



التأثير المتوقع كبير



وقال رئيس المعهد موريتس شولاريك "سيكون ​التأثير كبيرًا"، فيما توقع تحليل المعهد ارتفاع خسائر الإنتاج ​إلى حوالي 30 مليار يورو على المدى الطويل.

وصرح ترامب أمس الجمعة أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى 25 بالمئة خلال ​الأيام المقبلة من 15 بالمئة التي تم الاتفاق ​عليها سابقًا، متهمًا الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاقه التجاري مع واشنطن.

ضرر شديد قد يلحق بمعدل النمو الألماني المتباطئ

هذا وقال ‌يوليان ⁠هينتس الخبير الاقتصادي في المعهد "سيلحق ضرر شديد بمعدل النمو الألماني المتباطئ بالفعل".

ويتوقع المعهد حاليًا أن ينمو الاقتصاد الألماني 0.8 بالمئة هذا العام.

وذكر أن الاقتصادات الأوروبية الأخرى التي ​لديها قطاعات صناعة ​سيارات كبيرة، ⁠مثل إيطاليا وسلوفاكيا والسويد، ستتكبد على الأرجح خسائر فادحة أيضًا.

لكن ينس زوديكوم كبير ​مستشاري وزير المالية الألماني نصح بتوخي الحذر ​إزاء تصريحات ⁠ترامب.

وقال لـ"رويترز": "على الاتحاد الأوروبي ببساطة أن ينتظر... من المعروف جيدًا أن ترامب سريع في تعليق أو سحب تهديداته ⁠الجسيمة ​بفرض رسوم جمركية".

وأضاف أنه يتعين على ​الرئيس شرح سبب اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالاتفاقية التجارية الحالية.

