الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

عربي ودولي

خسائر تنتظر ألمانيا بسبب رسوم ترامب
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

خسائر تنتظر ألمانيا بسبب رسوم ترامب

2026-05-02 14:52
160

قال معهد اقتصادي لرويترز اليوم السبت إن الزيادة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب للرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة ‌من الاتحاد الأوروبي قد تكبد ألمانيا خسائر إنتاج بنحو 15 مليار يورو (17.58 مليار دولار).

وتُسلّط تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي الضوء ​على مدى تأثر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ​بالرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، والتي كلفت صناعة ⁠السيارات الألمانية بالفعل مليارات اليورو.


التأثير المتوقع كبير


وقال رئيس المعهد موريتس شولاريك "سيكون ​التأثير كبيرًا"، فيما توقع تحليل المعهد ارتفاع خسائر الإنتاج ​إلى حوالي 30 مليار يورو على المدى الطويل.

وصرح ترامب أمس الجمعة أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى 25 بالمئة خلال ​الأيام المقبلة من 15 بالمئة التي تم الاتفاق ​عليها سابقًا، متهمًا الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاقه التجاري مع واشنطن.

ضرر شديد قد يلحق بمعدل النمو الألماني المتباطئ

هذا وقال ‌يوليان ⁠هينتس الخبير الاقتصادي في المعهد "سيلحق ضرر شديد بمعدل النمو الألماني المتباطئ بالفعل".
ويتوقع المعهد حاليًا أن ينمو الاقتصاد الألماني 0.8 بالمئة هذا العام.

وذكر أن الاقتصادات الأوروبية الأخرى التي ​لديها قطاعات صناعة ​سيارات كبيرة، ⁠مثل إيطاليا وسلوفاكيا والسويد، ستتكبد على الأرجح خسائر فادحة أيضًا.

لكن ينس زوديكوم كبير ​مستشاري وزير المالية الألماني نصح بتوخي الحذر ​إزاء تصريحات ⁠ترامب.

وقال لـ"رويترز": "على الاتحاد الأوروبي ببساطة أن ينتظر... من المعروف جيدًا أن ترامب سريع في تعليق أو سحب تهديداته ⁠الجسيمة ​بفرض رسوم جمركية".

وأضاف أنه يتعين على ​الرئيس شرح سبب اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالاتفاقية التجارية الحالية.

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب الرسوم الجمركية
إقرأ المزيد
المزيد
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
عربي ودولي منذ ساعة
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مصدر
مصدر "اسرائيلي" لــ"سي أن أن": مسيّرات حزب الله سلاحٌ قاتل ودقيقٌ للغاية
عربي ودولي منذ 7 ساعات
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
خسائر تنتظر ألمانيا بسبب رسوم ترامب
خسائر تنتظر ألمانيا بسبب رسوم ترامب
عربي ودولي منذ يوم
ترامب يقرّ: نحن قراصنة مضيق هرمز.. الأمر مربح
ترامب يقرّ: نحن قراصنة مضيق هرمز.. الأمر مربح
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة