أدان رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"، عبد الهادي محفوظ، "الخطاب الإعلامي السلبي الذي يتعرَّض لشخص المرجعيات الروحية"، مؤكّدًا أنّ هذا الخطاب "في غير مكانه وضار بعلاقات المكوّنات اللبنانية، وينطوي عن قصد أو غير قصد على الإثارات الطوائفية وتعزيز الانقسام".

وأوضح محفوظ، في بيان، السبت 2 أيار/مايو 2026، أنّ "الصورة الكاريكاتورية البائسة لشخص فضيلة (الأمين العام لحزب الله) الشيخ نعيم قاسم والتي نقلتها مؤسسة تلفزيونية أثارت ردود فعل من مواقع تواصل اجتماعي، استهدفت بدورها، سلبًا، شخص غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي"، منبّهًا إلى أنّ الصورة "نوع من التوجُّه الإعلامي الذي فيه استجابة ومحاكاة للاستثارة الطوائفية الضارة".



وحذّر من أنّ "الفعل ورد الفعل هو خدمة مجانية للسياسات "الإسرائيلية" الرامية إلى فتنة داخلية لبنانية تعزّز الكراهية والانطواء الطائفي وخيار الكانتونات، وتضعف لبنان في التفاوض وفي مقاومة الاحتلال في الآن نفسه".



وطالب بـ"تطبيق القانون في المخالفات الصارخة من جانب الحكومة ومن جانب القضاء اللبناني ومن جانب "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" الذي يمكنه عبر دوره الاستشاري أنْ يقدِّم التدبير المناسب بحق أيّ مخالفة إعلامية".

ولفت الانتباه إلى أنّ "التدبير يتدرَّج من التنبيه إلى التحذير إلى الوقف المؤقَّت وإلى الغرامة المالية"، مشيرًا إلى "إمكان حجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر وزارة الاتصالات وسحب العلم والخبر من المواقع الإلكترونية المخالفة، واستطرادًا اعتبار أيّ مخالفة هي في مثابة إخبار من "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" للمدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب".



وفيما ذكّر محفوظ بقول الإمام السيد موسى الصدر "الأديان تلتقي في الله"، دعا إلى "عدم إقحامها في حسابات إعلامية ضيقة"، مضيفًا: "ما نحتاجه كلبنانيين جميعا هو إعلام هادئ وبنّاء يجمع ولا يفرّق في لحظة تتطلَّب حوارًا لا تَنابُذًا ولا فرقة ولا شكوكًا متبادلة".

وختم محفوظ بيانه قائلًا: "كفى عبثًا بأمن المجتمع ووحدته تحت عنوان الاستخدام الخاطئ للحرية الإعلامية".

وكانت قناة "أل بي سي" التلفزيونية قد نشرت مقطع فيديو مولّدًا بالذكاء الاصطناعي، تُسيء فيه للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ومجاهدي المقاومة الإسلامية، مشبِّهةً إياهم بشخصيات لعبة الفيديو "أنغري بيردز"، حيث أظهرهم الفيديو "قتلى" على يد جنود صهاينة في "هيئة الخنازير".



