كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الرئيس بري: حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة
الرئيس بري: حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة

2026-05-02 15:59
أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانًا أدان فيه حملات الإساءة والتطاول على الرموز الدينية والوطنية من أي جهة أتى، ومن أي وسيلة كانت، سواء في الأعلام أو في الفضاء الافتراضي، داعيًا اللبنانيين كل اللبنانيين الى وعي مخاطر الإنزلاق نحو الفتنة التي لطالما حلم وسعى إليها عدو اللبنانيين المشترك بمسيحييهم ومسلميهم.

وقال الرئيس بري: "من تجرأ بالأمس على هدم مدرسة ودير الراهبات المخلصيات وكنيسة مارجاورجيوس في يارون وتحطيم تمثال السيد المسيح (ع) في دبل، وقبلها هدم المسجد الكبير التاريخي في مدينة بنت جبيل ، واليوم النادي الحسيني في بلدة الدوير، هو المنتصر الوحيد في تفرق اللبنانيين عن حقهم وفي إحترابهم فيما بينهم لا سمح الله".

وتابع رئيس المجلس النيابي: "حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها، فالمسؤولية الوطنية تفرض على الجميع العمل على وأدها وليس تأجيج نيرانها، إن السلطات القضائية مدعوة إلى التحرك فوراً لمحاسبة من يهين ويستهين بحرمة وكرامة رسالات الأرض والسماء".

وختم الرئيس بري: "الجميع في هذه اللحظات مدعوون إلى إدراك بأنه لا يستوِ حب الله وكره الإنسان ، وحسبنا جميعاً قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم  {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ} صدق الله العظيم".

ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
الرئيس بري: حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة
بري لـ"الشرق الأوسط": أوقفت محركاتي بعد البيان الأخير للسفارة الأميركية
الرئيس بري: لإلزام "إسرائيل" وقف عدوانها فورًا قبل أي شيء آخر
واشنطن تحرض رئيس الجمهورية على رئيس المجلس وحزب الله: بري ينفض يده من استراتيجية عون
