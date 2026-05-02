أعلنت مجموعة "حنظلة" السيبرانية تنفيذ عملية اختراق نوعية استهدفت حسابات المسؤول الأميركي السابق روبرت مالي، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بملف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران.

وكشفت المجموعة عن نشر ما يقارب 150 ألف بريد إلكتروني وُصفت بأنها "سرية للغاية"، إضافة إلى آلاف المحادثات الخاصة من حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة الدور الذي لعبه مالي في هندسة سياسات الضغط الاقتصادي.

وبحسب ما ورد في المعطيات المسرّبة، فإن الوثائق تتضمن مؤشرات على انخراط جهات متعددة في صياغة منظومة العقوبات، إلى جانب مزاعم حول أدوار إقليمية في دعم هذه السياسات وتنفيذها.

