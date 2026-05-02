الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الحرس الثوري: العالم سيستيقظ على مواجهة "جبهة إبستين" الأميركية

عربي ودولي

الصين تؤكد عدم امتثالها للعقوبات الأميركية على مصافٍ تتعامل مع النفط الإيراني
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

الصين تؤكد عدم امتثالها للعقوبات الأميركية على مصافٍ تتعامل مع النفط الإيراني

2026-05-02 19:27
286

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن وزارة التجارة الصينية، أعلنت إصدار أمر قضائي يوقف تنفيذ العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شركات تكرير صينية، بسبب "شراء النفط الإيراني".

وبحسب الوزارة، تشمل العقوبات مصفاة "هنغلي للبتروكيماويات" في داليان، إلى جانب أربع شركات تكرير خاصة هي: "شاندونغ جينتشنغ، خبي شينهاي، شوقوانغ لو تشينغ، وشاندونغ شينغشينغ".

وقضت الوزارة في قرارها بحظر أي "اعتراف أو إنفاذ أو امتثال" للعقوبات الأميركية المتصلة بشراء النفط الإيراني.

واعتبرت وزارة التجارة الصينية أن العقوبات الأميركية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، ما دفعها إلى إصدار الأمر القضائي لتعليق تنفيذها.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد فرضت في نيسان/أبريل الفائت عقوبات على شركة "هنغلي"، حيث عزت السبب في ذلك إلى "شراء نفط إيراني بمليارات الدولارات"، كما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي عقوبات على المصافي الأربع الأخرى.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية النفط الصين إيران
إقرأ المزيد
المزيد
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
عربي ودولي منذ ساعة
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مصدر
مصدر "اسرائيلي" لــ"سي أن أن": مسيّرات حزب الله سلاحٌ قاتل ودقيقٌ للغاية
عربي ودولي منذ 7 ساعات
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
إيران تقدم ردها الى باكستان: 14 بندًا ضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب
إيران تقدم ردها الى باكستان: 14 بندًا ضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب
إيران منذ ساعتين
عضو لجنة الأمن القومي الإيراني: ندير مفاوضات إسلام آباد بإشراف قائد الثورة
عضو لجنة الأمن القومي الإيراني: ندير مفاوضات إسلام آباد بإشراف قائد الثورة
إيران منذ 3 ساعات
مصحف
مصحف "مشهد الرضوي" هدية إيران لتونس  جسر دبلوماسي وذاكرة عابرة للقرون
خاص العهد منذ 5 ساعات
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة