أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن وزارة التجارة الصينية، أعلنت إصدار أمر قضائي يوقف تنفيذ العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شركات تكرير صينية، بسبب "شراء النفط الإيراني".

وبحسب الوزارة، تشمل العقوبات مصفاة "هنغلي للبتروكيماويات" في داليان، إلى جانب أربع شركات تكرير خاصة هي: "شاندونغ جينتشنغ، خبي شينهاي، شوقوانغ لو تشينغ، وشاندونغ شينغشينغ".

وقضت الوزارة في قرارها بحظر أي "اعتراف أو إنفاذ أو امتثال" للعقوبات الأميركية المتصلة بشراء النفط الإيراني.

واعتبرت وزارة التجارة الصينية أن العقوبات الأميركية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، ما دفعها إلى إصدار الأمر القضائي لتعليق تنفيذها.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد فرضت في نيسان/أبريل الفائت عقوبات على شركة "هنغلي"، حيث عزت السبب في ذلك إلى "شراء نفط إيراني بمليارات الدولارات"، كما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي عقوبات على المصافي الأربع الأخرى.

