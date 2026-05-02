كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الحرس الثوري: العالم سيستيقظ على مواجهة
الحرس الثوري: العالم سيستيقظ على مواجهة "جبهة إبستين" الأميركية

2026-05-02 21:52
أكّدت قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنّ "العالم سيشهد يقظة متزايدة إزاء "جبهة إبستين"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من حلفائه المتورّطين بفضائح المجرم الجنسي جيفري إبستين.

وقالت قيادة القوة البحرية، في منشور على منصة "أكس"، السبت 2 أيار/مايو 2026، إنّ "تَحرُّك "أسطول الصمود" نحو غزة، بالتوازي مع حضور قواتنا الباسلة في مضيق هرمز، سيُوقظون ويرفعون مستوى الوعي العالمي اتجاه "جبهة إبستين".

وفيما بيّنت أنّ "هذه التحرُّكات تأتي في سياق دعم القضايا الإنسانية وتعزيز الوعي الدولي"، أكّدت "استمرار الدور الفاعل للقوات (الإيرانية) البحرية في الدفاع عن المصالح العليا ومواجهة التحدّيات الإقليمية".

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد هاجم "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، أثناء توجُّهه إلى قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية وكسر الحصار المفروض عليه، مما أدّى إلى إصابة 31 ناشطًا من جنسيات متعدّدة كانوا على متن الأسطول جرّاء الاعتداء الصهيوني. 

كما اعتقل جيش الاحتلال 175 ناشطًا آخرين كانوا على متن 21 قاربًا استولى عليها "الجيش" في المياه الدولية، أثناء توجّهها إلى غزة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الصهيونية، الخميس 30 نيسان/أبريل 2026، بينما تمكّن 17 قارب من دخول المياه الإقليمية اليونانية، فيما يواصل 14 قاربًا الإبحار نحوها.

جدير ذكره أنّ "مهمة ربيع 2026" التابعة للأسطول انطلقت من جزيرة صقلية الإيطالية، قبل أنْ يهاجمها جيش الاحتلال، مساء الأربعاء 29 نيسان/أبريل 2026، قُبالة جزيرة كريت اليونانية. وضمّ الأسطول 345 ناشطًا من 39 دولة.

السفير الإيراني في باكستان: المنطقة والعالم ينتظران نتائج المحادثات الدبلوماسية
ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود
