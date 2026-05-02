أكّدت قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنّ "العالم سيشهد يقظة متزايدة إزاء "جبهة إبستين"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من حلفائه المتورّطين بفضائح المجرم الجنسي جيفري إبستين.

وقالت قيادة القوة البحرية، في منشور على منصة "أكس"، السبت 2 أيار/مايو 2026، إنّ "تَحرُّك "أسطول الصمود" نحو غزة، بالتوازي مع حضور قواتنا الباسلة في مضيق هرمز، سيُوقظون ويرفعون مستوى الوعي العالمي اتجاه "جبهة إبستين".

وفيما بيّنت أنّ "هذه التحرُّكات تأتي في سياق دعم القضايا الإنسانية وتعزيز الوعي الدولي"، أكّدت "استمرار الدور الفاعل للقوات (الإيرانية) البحرية في الدفاع عن المصالح العليا ومواجهة التحدّيات الإقليمية".

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد هاجم "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، أثناء توجُّهه إلى قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية وكسر الحصار المفروض عليه، مما أدّى إلى إصابة 31 ناشطًا من جنسيات متعدّدة كانوا على متن الأسطول جرّاء الاعتداء الصهيوني.

كما اعتقل جيش الاحتلال 175 ناشطًا آخرين كانوا على متن 21 قاربًا استولى عليها "الجيش" في المياه الدولية، أثناء توجّهها إلى غزة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الصهيونية، الخميس 30 نيسان/أبريل 2026، بينما تمكّن 17 قارب من دخول المياه الإقليمية اليونانية، فيما يواصل 14 قاربًا الإبحار نحوها.

جدير ذكره أنّ "مهمة ربيع 2026" التابعة للأسطول انطلقت من جزيرة صقلية الإيطالية، قبل أنْ يهاجمها جيش الاحتلال، مساء الأربعاء 29 نيسان/أبريل 2026، قُبالة جزيرة كريت اليونانية. وضمّ الأسطول 345 ناشطًا من 39 دولة.

الكلمات المفتاحية