إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
18:01 |هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 11 ميلاً بحريًا غرب مدينة سيريك في إيران
18:01 |هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: قبطان سفينة شحن متجهة شمالاً أبلغ عن تعرضها لهجوم من زوارق صغيرة
16:30 |مستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية علي أكبر ولايتي: سلوكيات ترامب الغريبة لا يمكن أن تؤثّر على الوضع الجيوسياسي السائد
16:30 |ولايتي: انسحاب القوات الأميركية من ألمانيا وإضعاف "الناتو" والمشكلات في السفن الأميركية علامات على انهيار أوهام البيت الأبيض
16:30 |ولايتي: ترامب هدّدنا بالمجاعة في حين أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة توريد الأسمدة الكيميائية في مضيق هرمز تحت سيطرنا
16:30 |ولايتي: تهديد ترامب لنا بالمجاعة يدلّ على عدم معرفته بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم
16:02 |الخارجية العمانية: وزير الخارجية ونظيره الإيراني بحثا هاتفيًا جهود إحلال التوافق بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي وحرية الملاحة البحرية في المنطقة
14:54 |الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي أطلع نظيره الألماني في اتصال هاتفي على جهود طهران لوقف الحرب
14:36 |"أوبك": السعودية وروسيا والعراق والكويت وقازاخستان والجزائر وعُمان تُعدل إنتاجها وتؤكد التزامها باستقرار السوق
14:35 |الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر البنزين 49% منذ بدء الحرب ومتوسط سعر الغالون يقترب من 4.5 دولار
13:43 |نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد: مضيق هرمز لن يعود إلى الظروف التي سبقت الحرب الثالثة المفروضة على إيران
13:42 |"أوبك": الدول السبع قررت تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط
13:40 |"بلومبرغ" نقلاً عن بيانات ملاحية: الحركة بمضيق هرمز متوقفة والمرور محصور بسفن لها ترتيبات إقليمية أو موافقة مسبقة
13:30 |بيسكوف حول تصريح الرئيس الأمريكي بشأن قرب التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية: مصطلح "قرب التوصل إلى اتفاق" قابل للتمدد
13:30 |الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره العماني على جهود إنهاء الحرب والعمل على إحلال السلام في المنطقة
13:19 |بيسكوف: الأوروبيين يحاولون تعويض "خسارة العنصر الدفاعي الأمريكي" من خلال زيادة الإنفاق على التسلح
13:00 |إيران| رضائي للأميركيين: استعدوا لمواجهة مقبرة من حاملاتكم وقواتكم كما بقي حطام طائرتكم في أصفهان
12:59 |عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: الولايات المتحدة هم القراصنة الوحيدين في العالم الذين يمتلكون حاملات الطائرات
12:23 |مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون: لو نظر ترامب إلى الخريطة مرة واحدة فقط لأدرك أهمية مضيق هرمز ومن يلقي نظرة سريعة على الخريطة يعرف أن مضيق هرمز يمثل عنق الزجاجة
12:02 |"رويترز" عن مسودة بيان: تحالف "أوبك+" سيرفع أهداف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من حزيران/ يونيو
12:01 |استخبارات حرس الثورة الإسلامية: أصبحت مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة محدودة وعلى ترامب أن يختار بين عملية مستحيلة أو اتفاق سيء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية
11:52 |السفير الإيراني في باكستان: إذا كانت واشنطن تسعى بصدق لحل القضايا واستئناف المفاوضات فعليها تغيير سلوكها
11:44 |السفير الإيراني في باكستان رضا أميري مقدم لوكالة "إرنا": طهران واضحة وشفافة بمواقفها ومطالبها ومسير المفاوضات يتوقف على واشنطن
11:44 |السفير الإيراني في باكستان لوكالة "إرنا": باكستان لا تزال وسيطاً ولم تتخذ إيران أي قرار بشأن تغيير الوسيط
11:08 |صحيفة "ذا هيل" الأميركية: 61% من الأميركيين يعتقدون أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران كان قرارًا خاطئًا
11:06 |وزير الخارجية اليابانية توشيميتسو موتيجي في مكالمة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: اليابان تأمل بشدة في أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات قريبًا وتتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء صراعهما
11:06 |الخارجية اليابانية: موتيجي دعا إيران إلى إبداء أقصى قدر من المرونة وأكد على أهمية الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز
10:14 |إيران| زارعي نقلاً عن قاليباف: بزشكيان أكد في اجتماعات رسمية أننا لا نقبل أبداً بفصل حزب الله عن إيران
10:13 |إيران| مجتبى زارعي نقلاً عن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف: محتوى المفاوضات جرى ضمن الأطر المحددة من قبل السيد مجتبى الخامنئي
10:13 |إيران| زارعي نقلاً عن قاليباف: حزب الله والشعب اللبناني كانا من شروط الدخول في مرحلة وقف إطلاق النار
10:12 |عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني مجتبى زارعي: أساس مفاوضات إسلام آباد كان بإذن قائد الثورة (آية الله السيد مجتبى الخامنئي)
09:53 |مجلة "فورين بوليسي" الأميركية: الحرب على إيران زلزال جيوسياسي وستعيش الولايات المتحدة والعالم مع عواقبها الاستراتيجية لسنوات قادمة
07:26 |موقع "تانكر تراكرز": ناقلة نفط إيرانية تحمل 1.9 مليون برميل نجحت في تجاوز الحصار البحري ووصلت للشرق الأقصى
07:08 |"واشنطن بوست": أسعار البنزين في الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا وردود الفعل السلبية من الناخبين بدأت تتشكل
07:06 |مجلة "فورين بوليسي" الأميركية: الحرب على إيران زلزال جيوسياسي وستعيش الولايات المتحدة والعالم مع عواقبها الاستراتيجية لسنوات قادمة
06:08 |" أ. ب" عن مسؤول دفاعي: الجيش الأميركي لم يتلق إخطارا مسبقا بقرار ترمب سحب 5,000 جندي من ألمانيا
04:10 |نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: لن نناقش "مستقبل" البرنامج النووي إلا بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار