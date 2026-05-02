الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 2-05-2026

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-05-02 23:59
196
18:01 |
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 11 ميلاً بحريًا غرب مدينة سيريك في إيران
18:01 |
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: قبطان سفينة شحن متجهة شمالاً أبلغ عن تعرضها لهجوم من زوارق صغيرة
16:30 |
مستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية علي أكبر ولايتي: سلوكيات ترامب الغريبة لا يمكن أن تؤثّر على الوضع الجيوسياسي السائد
16:30 |
ولايتي: انسحاب القوات الأميركية من ألمانيا وإضعاف "الناتو" والمشكلات في السفن الأميركية علامات على انهيار أوهام البيت الأبيض
16:30 |
ولايتي: ترامب هدّدنا بالمجاعة في حين أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة توريد الأسمدة الكيميائية في مضيق هرمز تحت سيطرنا
16:30 |
ولايتي: تهديد ترامب لنا بالمجاعة يدلّ على عدم معرفته بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم
16:30 |
ولايتي لترامب: عالم السياسة ليس مجالاً لأفلام مثل جاك سبارو (قراصنة الكاريبي)
16:02 |
الخارجية العمانية: وزير الخارجية ونظيره الإيراني بحثا هاتفيًا جهود إحلال التوافق بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي وحرية الملاحة البحرية في المنطقة
15:11 |
"فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة تعرّضت لأشد صدمة نفطية بسبب حرب ترامب على إيران
14:54 |
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي أطلع نظيره الألماني في اتصال هاتفي على جهود طهران لوقف الحرب
14:36 |
"أوبك": السعودية وروسيا والعراق والكويت وقازاخستان والجزائر وعُمان تُعدل إنتاجها وتؤكد التزامها باستقرار السوق
14:35 |
الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر البنزين 49% منذ بدء الحرب ومتوسط سعر الغالون يقترب من 4.5 دولار
14:28 |
"بوليتيكو": قرارات ترامب الأخيرة تكشف رغبته في "معاقبة" أوروبا
14:14 |
نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني: ستعتمد حركة المرور في مضيق هرمز على قانون أقره البرلمان
13:43 |
نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد: مضيق هرمز لن يعود إلى الظروف التي سبقت الحرب الثالثة المفروضة على إيران
13:42 |
"أوبك": الدول السبع قررت تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط
13:42 |
"أوبك": التعديل على الإنتاج يدخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2026
13:40 |
"بلومبرغ" نقلاً عن بيانات ملاحية: الحركة بمضيق هرمز متوقفة والمرور محصور بسفن لها ترتيبات إقليمية أو موافقة مسبقة
13:30 |
بيسكوف حول تصريح الرئيس الأمريكي بشأن قرب التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية: مصطلح "قرب التوصل إلى اتفاق" قابل للتمدد
13:30 |
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره العماني على جهود إنهاء الحرب والعمل على إحلال السلام في المنطقة
13:19 |
بيسكوف: روسيا تعود إلى فترة المواجهة الحادة مع أوروبا
13:19 |
بيسكوف: الأوروبيين يحاولون تعويض "خسارة العنصر الدفاعي الأمريكي" من خلال زيادة الإنفاق على التسلح
13:12 |
روسيا| المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: كمية النفط في الأسواق أقل بكثير مما ينبغي
13:00 |
إيران| رضائي للأميركيين: استعدوا لمواجهة مقبرة من حاملاتكم وقواتكم كما بقي حطام طائرتكم في أصفهان
12:59 |
عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: الولايات المتحدة هم القراصنة الوحيدين في العالم الذين يمتلكون حاملات الطائرات
12:59 |
إيران| رضائي: قدرتنا على مواجهة القراصنة لا تقل عن قدرتنا على إغراق السفن الحربية
12:25 |
إعلام العدو: (آية الله السيد) مجتبى الخامنئي يُظهر قوته إنه نشط ومتواجد في الساحة
12:25 |
إعلام العدو: ما زالت إيران لم تستخدم "سلاح يوم القيامة" الخاص بها وهو مضيق باب المندب
12:24 |
الرئیس الروسي فلاديمير بوتين: الشعب الإيراني أظهر شجاعة وبسالة فائقتين خلال الحرب المفروضة
12:23 |
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون: لو نظر ترامب إلى الخريطة مرة واحدة فقط لأدرك أهمية مضيق هرمز ومن يلقي نظرة سريعة على الخريطة يعرف أن مضيق هرمز يمثل عنق الزجاجة
12:15 |
استخبارت حرس الثورة الإسلامية: لقد ضاقت خيارات صنع القرار في الولايات المتحدة
12:14 |
استخبارت حرس الثورة الإسلامية: إيران تمنح البنتاغون مهلة نهائية لرفع الحصار
12:14 |
استخبارت حرس الثورة الإسلامية: الصين وروسيا وأوروبا تغير لهجتها تجاه واشنطن
12:02 |
"رويترز" عن مسودة بيان: تحالف "أوبك+" سيرفع أهداف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من حزيران/ يونيو
12:01 |
استخبارات حرس الثورة الإسلامية: أصبحت مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة محدودة وعلى ترامب أن يختار بين عملية مستحيلة أو اتفاق سيء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية
11:52 |
السفير الإيراني في باكستان: إذا كانت واشنطن تسعى بصدق لحل القضايا واستئناف المفاوضات فعليها تغيير سلوكها
11:44 |
السفير الإيراني في باكستان رضا أميري مقدم لوكالة "إرنا": طهران واضحة وشفافة بمواقفها ومطالبها ومسير المفاوضات يتوقف على واشنطن
11:44 |
السفير الإيراني في باكستان لوكالة "إرنا": باكستان لا تزال وسيطاً ولم تتخذ إيران أي قرار بشأن تغيير الوسيط
11:37 |
السفارة الإيرانية في الأردن تنشر: ترامب بحاجة إلى مساعدة نفسية
11:08 |
صحيفة "ذا هيل" الأميركية: 61% من الأميركيين يعتقدون أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران كان قرارًا خاطئًا
11:06 |
وزير الخارجية اليابانية توشيميتسو موتيجي في مكالمة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: اليابان تأمل بشدة في أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات قريبًا وتتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء صراعهما
11:06 |
الخارجية اليابانية: موتيجي دعا إيران إلى إبداء أقصى قدر من المرونة وأكد على أهمية الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز
10:14 |
إيران| زارعي نقلاً عن قاليباف: بزشكيان أكد في اجتماعات رسمية أننا لا نقبل أبداً بفصل حزب الله عن إيران
10:13 |
إيران| مجتبى زارعي نقلاً عن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف: محتوى المفاوضات جرى ضمن الأطر المحددة من قبل السيد مجتبى الخامنئي
10:13 |
إيران| زارعي نقلاً عن قاليباف: حزب الله والشعب اللبناني كانا من شروط الدخول في مرحلة وقف إطلاق النار
10:12 |
عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني مجتبى زارعي: أساس مفاوضات إسلام آباد كان بإذن قائد الثورة (آية الله السيد مجتبى الخامنئي)
09:57 |
ترامب: سأدرس قريبًا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا
09:53 |
مجلة "فورين بوليسي" الأميركية: الحرب على إيران زلزال جيوسياسي وستعيش الولايات المتحدة والعالم مع عواقبها الاستراتيجية لسنوات قادمة
09:11 |
السفير الإيراني لدى موسكو: بوتين يشيد بشجاعة الشعب الإيراني ويؤكد إعجاب قادة العالم به
07:26 |
موقع "تانكر تراكرز": ناقلة نفط إيرانية تحمل 1.9 مليون برميل نجحت في تجاوز الحصار البحري ووصلت للشرق الأقصى
07:08 |
"واشنطن بوست": أسعار البنزين في الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا وردود الفعل السلبية من الناخبين بدأت تتشكل
07:08 |
"واشنطن بوست": داخل البيت الأبيض تتضاءل الخيارات المتاحة لخفض أسعار البنزين في محطات الوقود
07:06 |
مجلة "فورين بوليسي" الأميركية: الحرب على إيران زلزال جيوسياسي وستعيش الولايات المتحدة والعالم مع عواقبها الاستراتيجية لسنوات قادمة
06:08 |
" أ. ب" عن مسؤول دفاعي: الجيش الأميركي لم يتلق إخطارا مسبقا بقرار ترمب سحب 5,000 جندي من ألمانيا
04:10 |
نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: لن نناقش "مستقبل" البرنامج النووي إلا بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار
01:51 |
ترامب: "سأدرس قريبًا" الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو
01:39 |
رويترز عن ترامب: تم إطلاعي على "مفاهيم الاتفاق" مع إيران وسوف يتم موافاتي بالصياغة الدقيقة
الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
السفير الإيراني في باكستان: المنطقة والعالم ينتظران نتائج المحادثات الدبلوماسية
السفير الإيراني في باكستان: المنطقة والعالم ينتظران نتائج المحادثات الدبلوماسية
إيران منذ ساعة
ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود
ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود
إيران منذ ساعتين
إيران تقدم ردها الى باكستان: 14 بندًا ضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب
إيران تقدم ردها الى باكستان: 14 بندًا ضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب
إيران منذ ساعتين
اللواء رضائي للأميركيين: استعدوا لمواجهة مقبرة سفنكم الحربية
اللواء رضائي للأميركيين: استعدوا لمواجهة مقبرة سفنكم الحربية
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
 نهاية حقبة الأمن المستعار عنوان بارز في الصحف الإيرانية
 نهاية حقبة الأمن المستعار عنوان بارز في الصحف الإيرانية
إيران منذ 9 ساعات
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 18 ساعة
إسبانيا تدعو لإنهاء الحرب على إيران وتؤكد ضرورة شمول لبنان بالاتفاق
إسبانيا تدعو لإنهاء الحرب على إيران وتؤكد ضرورة شمول لبنان بالاتفاق
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة