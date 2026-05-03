أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن الرئيس الأميركي يصعد تهديداته بالعدوان العسكري ضد كوبا إلى مستوى خطير وغير مسبوق. وأوضح كانيل أن الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب يمثل محاولة واضحة لفرض نموذج سياسي في كوبا من خلال الإكراه الاقتصادي.

وشدد الرئيس الكوبي على أن أي معتدٍ، مهما بلغت قوته، لن يجد استسلامًا في كوبا، بل سيصطدم بشعب مصمم على الدفاع عن السيادة والاستقلال في كل شبر من أرضه. كما دعا المجتمع الدولي لتحديد موقفه تجاه هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يهدف لإرضاء مصالح فئة صغيرة ثرية ونافذة.

وفي سياق المواقف الدولية، أكد كانيل استمرار بلاده في دعم القضية الفلسطينية وقضية الشعب اللبناني، بالإضافة إلى دعم الثورة البوليفارية وتحرير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

