كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

طهران: قدّمنا ​​خطة لباكستان والكرة الآن في ملعب أميركا
طهران: قدّمنا ​​خطة لباكستان والكرة الآن في ملعب أميركا

2026-05-03 07:03
أعلنت طهران تقديم مقترح عبر باكستان لإنهاء الحرب المفروضة عليها، محمّلةً أميركا مسؤولية تحديد مسار المرحلة المقبلة بين التصعيد أو الحل الدبلوماسي.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في طهران، أمس السبت (2 أيار 2026)، إن "إيران قدمت خطتها لباكستان كوسيط، بهدف إنهاء الحرب المفروضة عليها بشكل نهائي، والآن الكرة في ملعب أميركا لاختيار مسار الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد لصد أي عدوان على بلادها وشعبها"، مشيرًا إلى أن "إيران لطالما آمنت بالدبلوماسية القائمة على المصالح لحل القضايا القائمة، وقد قامت بدورها في هذا الصدد".

وتابع غريب آبادي مؤكدًا أن بلاده "مستعدة لكلا المسارين بهدف ضمان مصالحها وأمنها القومي".

وختم بالقول إن إيران "ستحافظ على تشاؤمها وعدم ثقتها بالولايات المتحدة، وعلى نزاهتها في مسار الدبلوماسية".

بدورها، أفادت وكالة "تسنيم" عن مصادر، بأن إيران قدّمت عبر الوسيط الباكستاني رداً على المقترح الأميركي المكوّن من 9 بنود، يركّز على مسألة "إنهاء الحرب".

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة كانت قد طلبت في مقترحها وقفًا لإطلاق النار لمدة شهرين، فيما شددت إيران على ضرورة حسم القضايا خلال 30 يومًا، والتركيز بدلًا من تمديد الهدنة على إنهاء الحرب بشكل كامل.

وأضافت أن النقاط المطروحة في المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندًا تشمل ضمان عدم وقوع اعتداء عسكري، وانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران، ورفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، ودفع التعويضات، ورفع العقوبات، وإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز، وغيرها.

وأشارت إلى أن إيران تنتظر الرد الرسمي من الولايات المتحدة على هذه المقترحات.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان
