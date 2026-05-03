أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد (3 أيار 2026)، أنه تلقى مقترحًا إيرانيًا لإنهاء الحرب "للتو"، مشيرًا إلى عزمه على دراسته، ولافتًا إلى وجود احتمال لتجدد "الهجمات" (العدوان) ضد طهران.

وقال ترامب: "تم إطلاعي على مفاهيم الاتفاق مع إيران وسوف يتم موافاتي بالصياغة الدقيقة، وسأدرس الخطة التي أرسلتها"، مضيفًا: "لا أتصور أن الخطة التي أرسلتها إيران ستكون مقبولة".

كما زعم ترامب أنّ إيران تعرضت لـ"ضربات" مدمّرة وتسعى الآن لإبرام صفقة مع واشنطن، لافتًا إلى وجود احتمال لاستئناف الهجمات ضد طهران.

أما بخصوص الحصار الأميركي المفروض على الموانئ والسواحل الإيرانية، فقد وصفه ترامب بأنه "ودود".



الكلمات المفتاحية