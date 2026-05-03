أعلنت وزارة "الصحة" في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، عن تسجيل 10 إصابات، أمس السبت (2 أيار 2026)، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات التي دخلت المستشفيات، منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير الماضي وحتى منتصف ليل 2 أيار/مايو الحالي، إلى 8574 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنّ "مجموع الإصابات التي تمّ تسجيلها في المستشفيات "الإسرائيلية" من الجبهة الشمالية فقط، أي بعد وقف إطلاق النار مع إيران"، في 8 نيسان/أبريل الماضي، بلغت 673 إصابة.

ومنذ سريان الهدنة المؤقتة مع لبنان، سجّلت وزارة "الصحة" الإسرائيلية 255 إصابة، بحسب ما أعلنته في أحدث بياناتها.

وتأتي هذه الإصابات بالتزامن مع استمرار المقاومة الإسلامية في لبنان، في عملياتها البطولية ضدّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ردًا على خرق الاحتلال المتمادي لوقف إطلاق النار واعتدائه على البلدات والقرى في جنوب لبنان، وتنفيذه عمليات نسف في البلدات والمدن الحدودية.



الكلمات المفتاحية