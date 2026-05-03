الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي  نهاية حقبة الأمن المستعار عنوان بارز في الصحف الإيرانية

لبنان

تشييع مهيب للشهيد المجاهد علي حيدر ماضي في ميدون
لبنان

تشييع مهيب للشهيد المجاهد علي حيدر ماضي في ميدون

2026-05-03 09:07
133
ماهر قمر - مراسل
100 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 


شيّع حزب الله، بمشاركة حاشدة من أهالي بلدة ميدون والبقاع الغربي، الشهيد المجاهد علي حيدر ماضي، في موكب مهيب عكس حجم الوفاء الشعبي لتضحيات الشهداء والتمسك بخيارهم.

وانطلق موكب التشييع وسط حضور لفيف من العلماء والفعاليات الدينية والبلدية والاجتماعية، وحشد كبير من الأهالي، حيث أمّ الشيخ غسان عبد الله الصلاة على الجثمان الطاهر.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، تقدّمتها فرق كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف)، في مشهدٍ عبّر عن استمرارية النهج، فيما رفعت الحشود الشعارات المؤيدة للمقاومة.

وفي كلمة مواساة، أكدت والدة الشهيد محمد علي حيدر قاسم، أن هذه العائلات ربّت أبناءها على هذا النهج منذ الصغر، معبّرةً عن رضاها وفخرها بما قدّمه الشهداء، داعيةً الله أن يتقبلهم وأن يرفع مقامهم.

أما والد الشهيد علي حيدر ماضي، فعبّر عن امتنانه لله، مؤكدًا أن استشهاد ابنه نعمة وشرف، وقال إنه أصبح من عوائل الشهداء، ومشددًا على أن هذا الطريق هو خط الشهداء وخط الإمام الحسين (ع)، وأنه مصدر فخر واعتزاز.

واختُتمت مراسم التشييع بوصول الموكب إلى مثوى الشهيد الأخير في روضة الشهداء، حيث وُوري في الثرى إلى جانب من سبقه في درب الجهاد والشهادة، وسط أجواء من التأثر والهتافات التي عبّرت عن الوفاء لدماء الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية ميدون
إقرأ المزيد
المزيد
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
لبنان منذ 25 دقيقة
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
لبنان منذ 32 دقيقة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة "ميركافا" للعدو في القنطرة بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ ساعة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
لبنان منذ 32 دقيقة
أبو سعيد الخنسا: الشهداء أفشلوا مشروع
أبو سعيد الخنسا: الشهداء أفشلوا مشروع "إسرائيل الكبرى"
لبنان منذ 5 ساعات
خوفًا من محلّقات حزب الله.. العدو يسحب جرافات الهدم في جنوب لبنان
خوفًا من محلّقات حزب الله.. العدو يسحب جرافات الهدم في جنوب لبنان
عين على العدو منذ 5 ساعات
مصدر
مصدر "اسرائيلي" لــ"سي أن أن": مسيّرات حزب الله سلاحٌ قاتل ودقيقٌ للغاية
عربي ودولي منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة