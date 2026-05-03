

شيّع حزب الله، بمشاركة حاشدة من أهالي بلدة ميدون والبقاع الغربي، الشهيد المجاهد علي حيدر ماضي، في موكب مهيب عكس حجم الوفاء الشعبي لتضحيات الشهداء والتمسك بخيارهم.

وانطلق موكب التشييع وسط حضور لفيف من العلماء والفعاليات الدينية والبلدية والاجتماعية، وحشد كبير من الأهالي، حيث أمّ الشيخ غسان عبد الله الصلاة على الجثمان الطاهر.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، تقدّمتها فرق كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف)، في مشهدٍ عبّر عن استمرارية النهج، فيما رفعت الحشود الشعارات المؤيدة للمقاومة.

وفي كلمة مواساة، أكدت والدة الشهيد محمد علي حيدر قاسم، أن هذه العائلات ربّت أبناءها على هذا النهج منذ الصغر، معبّرةً عن رضاها وفخرها بما قدّمه الشهداء، داعيةً الله أن يتقبلهم وأن يرفع مقامهم.

أما والد الشهيد علي حيدر ماضي، فعبّر عن امتنانه لله، مؤكدًا أن استشهاد ابنه نعمة وشرف، وقال إنه أصبح من عوائل الشهداء، ومشددًا على أن هذا الطريق هو خط الشهداء وخط الإمام الحسين (ع)، وأنه مصدر فخر واعتزاز.

واختُتمت مراسم التشييع بوصول الموكب إلى مثوى الشهيد الأخير في روضة الشهداء، حيث وُوري في الثرى إلى جانب من سبقه في درب الجهاد والشهادة، وسط أجواء من التأثر والهتافات التي عبّرت عن الوفاء لدماء الشهداء.

