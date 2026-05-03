رغم "الهدنة"، شنّ العدو "الإسرائيلي" سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق عدّة في جنوب لبنان، في خرق واضح لما يسمى بوقف إطلاق النار، وذلك في إطار استمرار عدوانه على البلاد.

وشملت الغارات الجوية بلدات جرجوع، زوطر الشرقية، صريفا، صديقين (عبر طائرة مسيّرة)، الشهابية، القصيبة، كفردونين، أنصار، بريقع، الدوير، والنميرية.

وفي موازاة ذلك، طال القصف المدفعي بلدات زوطر الشرقية، زوطر الغربية، وفرون الغندورية.

