الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مصدر "اسرائيلي" لــ"سي أن أن": مسيّرات حزب الله سلاحٌ قاتل ودقيقٌ للغاية

لبنان

رغم الهدنة.. الجنوب تحت الغارات
🎧 إستمع للمقال
لبنان

رغم الهدنة.. الجنوب تحت الغارات "الاسرائيلية" والقصف المدفعي

2026-05-03 10:55
187

رغم "الهدنة"، شنّ العدو "الإسرائيلي" سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق عدّة في جنوب لبنان، في خرق واضح لما يسمى بوقف إطلاق النار، وذلك في إطار استمرار عدوانه على البلاد.

وشملت الغارات الجوية بلدات جرجوع، زوطر الشرقية، صريفا، صديقين (عبر طائرة مسيّرة)، الشهابية، القصيبة، كفردونين، أنصار، بريقع، الدوير، والنميرية.

وفي موازاة ذلك، طال القصف المدفعي بلدات زوطر الشرقية، زوطر الغربية، وفرون الغندورية.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
ماذا فعلت مسيّرة واحدة للمقاومة بـ لواء غولاني؟
لبنان منذ 26 دقيقة
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
لبنان منذ 33 دقيقة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة
بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة "ميركافا" للعدو في القنطرة بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ ساعة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأحد 3 أيار 2026
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
رغم الهدنة.. الجنوب تحت الغارات
رغم الهدنة.. الجنوب تحت الغارات "الاسرائيلية" والقصف المدفعي
لبنان منذ 7 ساعات
فضل الله: المقاومة خيار لا بديل عنه والتفاهم ضرورة وطنية
فضل الله: المقاومة خيار لا بديل عنه والتفاهم ضرورة وطنية
لبنان منذ 8 ساعات
"الصحة الإسرائيلية": 673 إصابة على الجبهة الشمالية منذ بدء "الهدنة" مع إيران
عين على العدو منذ 11 ساعة
محلّقات المقاومة الانقضاضية ..  أي تاثير في الميدان والاستراتيجيا؟
محلّقات المقاومة الانقضاضية ..  أي تاثير في الميدان والاستراتيجيا؟
مقالات منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة