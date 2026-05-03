كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مصدر "اسرائيلي" لــ"سي أن أن": مسيّرات حزب الله سلاحٌ قاتل ودقيقٌ للغاية

2026-05-03 11:51
154

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن خبراء صهاينة أن مسيّرات حزب الله الرباعية المراوح التي تعمل بالألياف الضوئية أصبحت سلاحًا قاتلًا لدى الحزب، إذ يصعب إيقافها ورصدها، ممّا يمنح مُشغّليها رؤية عالية الدقة للهدف دون بثّ أيّة إشارة قابلة للتشويش، كما يستحيل اكتشاف الموقع الذي انطلقت منه.

الشبكة الإخبارية الأمريكية نقلت عن مصدر عسكري "إسرائيلي" أن مسيّرات الألياف الضوئية تتميّز بفعاليتها، فبدلًا من الإشارة اللاسلكية التي تتحكّم عادة في الطائرة المسيّرة عن بعد، يوصّل كابل الألياف الضوئية هذه المسيّرة مباشرة بمشغلها.

وأشارت إلى أن الكابل الضوئي يمكن أن يمتدّ مسافة تصل إلى 15 كيلومترًا أو أكثر، مما يسمح للمشغّل بالبقاء على مسافة آمنة، موضحة أنه باستثناء الحواجز المادية كالشباك، لا يوجد الكثير مما يمكن فعله.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر "إسرائيلي" أن حزب الله يزوّد كل طائرة بقنبلة يدوية أو عبوة ناسفة، والنتيجة سلاح دقيق للغاية يكاد يكون غير مرئي، يمكّن الحزب من شنّ هجمات مستهدفة على القوات "الإسرائيلية".

كذلك قال مسؤول صهيوني للشبكة الأمريكية إن الجيش "الإسرائيلي" يعمل مع مديرية الاستخبارات التابعة له لإيجاد طرق أفضل لمواجهة مسيّرات حزب الله المزودة بألياف ضوئية، لكن الخطر ما يزال قائمًا.

حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
أبو سعيد الخنسا: الشهداء أفشلوا مشروع "إسرائيل الكبرى"
خوفًا من محلّقات حزب الله.. العدو يسحب جرافات الهدم في جنوب لبنان
