حذّر الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، اليوم الأحد (3 أيار/ مايو 2026)، من تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتهديده بالتصعيد العسكري ضد بلاده، مستنكراً قرار ترامب الأخير بشأن كوبا.

وقال كانيل، في تصريحات له، إنّ "الرئيس الأميركي يصعد تهديداته بالعدوان العسكري ضد كوبا إلى مستوى خطير وغير مسبوق"، مؤكداً أنّ "أي معتد، مهما بلغت قوته، لن يجد استسلاماً في كوبا، بل سيصطدم بشعب مصمم على الدفاع عن السيادة والاستقلال في كل شبر من أرضه".

كما طالب المجتمع الدولي بتحديد "ما إذا كان سيسمح بعمل إجرامي خطير لإرضاء مصالح فئة صغيرة ثرية ونافذة"، منبهاً إلى أنّ "الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب محاولة واضحة لفرض نموذج سياسي في كوبا من خلال الإكراه الاقتصادي".

وأكّد الرئيس الكوبي أنّ هافانا ستواصل دعم القضية الفلسطينية وقضية الشعب الإيراني والشعب اللبناني والثورة البوليفارية وتحرير الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو.

ترامب يوسّع العقوبات على كوبا

ووقّع ترامب، يوم الجمعة، أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع نطاق العقوبات الأميركية ‌على الحكومة الكوبية.

ويأتي توقيع الأمر في إطار سعي ترامب لممارسة مزيد من الضغوط على هافانا بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي.

الجدير بالذكر أنّ ترامب، صرّح في وقت سابق بأنّ واشنطن تدرس خيارات متعددة لتغيير الوضع في كوبا، بما في ذلك فرض سيطرتها عليها.

وتسعى واشنطن منذ فترة طويلة إلى الإطاحة بالحكومة الكوبية أو إضعافها، فيما تؤكّد هافانا أنّ ترامب يسعى إلى الاستيلاء على البلاد ومواردها وممتلكاتها، وخنق اقتصاد الجزيرة، وسط تفاقم أزمة الكهرباء ونقص الوقود.

