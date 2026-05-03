الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي خوفًا من محلّقات حزب الله.. العدو يسحب جرافات الهدم في جنوب لبنان

عربي ودولي

كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا

2026-05-03 12:38
107

حذّر الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، اليوم الأحد (3 أيار/ مايو 2026)، من تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتهديده بالتصعيد العسكري ضد بلاده، مستنكراً قرار ترامب الأخير بشأن كوبا.

وقال كانيل، في تصريحات له، إنّ "الرئيس الأميركي يصعد تهديداته بالعدوان العسكري ضد كوبا إلى مستوى خطير وغير مسبوق"، مؤكداً أنّ "أي معتد، مهما بلغت قوته، لن يجد استسلاماً في كوبا، بل سيصطدم بشعب مصمم على الدفاع عن السيادة والاستقلال في كل شبر من أرضه".

كما طالب المجتمع الدولي بتحديد "ما إذا كان سيسمح بعمل إجرامي خطير لإرضاء مصالح فئة صغيرة ثرية ونافذة"، منبهاً إلى أنّ "الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب محاولة واضحة لفرض نموذج سياسي في كوبا من خلال الإكراه الاقتصادي".

وأكّد الرئيس الكوبي أنّ هافانا ستواصل دعم القضية الفلسطينية وقضية الشعب الإيراني والشعب اللبناني والثورة البوليفارية وتحرير الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو.

ترامب يوسّع العقوبات على كوبا

ووقّع ترامب، يوم الجمعة، أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع نطاق العقوبات الأميركية ‌على الحكومة الكوبية.

ويأتي توقيع الأمر في إطار سعي ترامب لممارسة مزيد من الضغوط على هافانا بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي.

الجدير بالذكر أنّ ترامب، صرّح في وقت سابق بأنّ واشنطن تدرس خيارات متعددة لتغيير الوضع في كوبا، بما في ذلك فرض سيطرتها عليها.

وتسعى واشنطن منذ فترة طويلة إلى الإطاحة بالحكومة الكوبية أو إضعافها، فيما تؤكّد هافانا أنّ ترامب يسعى إلى الاستيلاء على البلاد ومواردها وممتلكاتها، وخنق اقتصاد الجزيرة، وسط تفاقم أزمة الكهرباء ونقص الوقود.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب كوبا
إقرأ المزيد
المزيد
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية
عربي ودولي منذ ساعة
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مصدر
مصدر "اسرائيلي" لــ"سي أن أن": مسيّرات حزب الله سلاحٌ قاتل ودقيقٌ للغاية
عربي ودولي منذ 7 ساعات
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
كانيل ردًا على ترامب: لن تجد استسلامًا في كوبا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
كانيل: شعبنا مصمم على الدفاع عن سيادته ولن يجد أي معتدٍ استسلامًا في كوبا
كانيل: شعبنا مصمم على الدفاع عن سيادته ولن يجد أي معتدٍ استسلامًا في كوبا
عربي ودولي منذ 15 ساعة
الصين تؤكد عدم امتثالها للعقوبات الأميركية على مصافٍ تتعامل مع النفط الإيراني
الصين تؤكد عدم امتثالها للعقوبات الأميركية على مصافٍ تتعامل مع النفط الإيراني
عربي ودولي منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة