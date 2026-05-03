وكتب اللواء رضائي، قائد الحرس الثوري الإسلامي خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في منشور عبر منصة X اليوم الاحد: "أميركا هي القرصان الوحيد في العالم الذي يمتلك حاملة طائرات. قدرتنا على مواجهة القراصنة لا تقل عن قدرتنا على إغراق السفن الحربية. استعدوا لمواجهة مقبرة من سفنكم الحربية وقواتكم، مثلما بقي حطام طائرتكم في أصفهان".

