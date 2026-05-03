قدّمت إيران ردها المكون من 14 نقطة إلى الوسيط الباكستاني، متضمنًا الخطوط العريضة التي تعتزم اتباعها لإنهاء الحرب المفروضة، وذلك في اطار تبادل الرسائل بين إيران وأميركا عبر باكستان كوسيط.

وبحسب مصادر لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية فإن هذا الرد أُعدّ ردًا على مقترح واشنطن المكون من 9 نقاط، وفيه، بالإضافة إلى تأكيد طهران على خطوطها الحمراء، اقترحت خارطة طريق محددة لإنهاء الحرب المفروضة.

وأشارت المصادر إلى أنّه تم نقل نقل هذا الرد عبر الوسيط بعد اتباع الإجراءات المعتادة في المؤسسات المعنية باتخاذ القرار والحصول على الموافقات اللازمة.

ورأت الوكالة الإيرانية أنّ استمرار المسار الدبلوماسي عبر باكستان، رغم أنه يتم في جوٍّ يسوده الشك تجاه الجانب الأميركي، يُعدّ في الوقت نفسه دليلاً على جدية إيران وثقتها بنفسها في السعي وراء حقوقها ومصالحها الوطنية في مواجهة اميركا.

بالموازاة، كشفت معلومات حصلت عليها وكالة "تسنيم" أنّ إيران قدمت عبر الوسيط الباكستاني رداً على المقترح الأميركي المكون من 9 بنود، يرتكز بشكل أساس على قضية "إنهاء الحرب".

وأوضحت أنّ المقترح الأميركي تضمن طلبًا بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، إلا أن إيران شددت على ضرورة حسم الملفات خلال 30 يومًا، مع التركيز على "إنهاء الحرب" بدلاً من مجرد تمديد وقف إطلاق النار.

وشملت البنود الـ14 المقترحة من قِبل إيران قضايا عدة، منها:

ضمان عدم وقوع عدوان عسكري،

سحب القوات الأميركية من محيط إيران،

رفع الحصار البحري،

الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة،

دفع التعويضات،

إلغاء العقوبات،

إنهاء الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان،

إضافة إلى وضع آلية جديدة لمضيق هرمز.



