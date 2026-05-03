أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون السياسية والدولية، علي أكبر ولايتي أن تصرفات وحماقات دونالد ترامب الغريبة لا يمكن أن تؤثر على الواقع الجيوسياسي القائم.

وأضاف: "سحب القوات الأميركية من ألمانيا، وإضعاف حلف شمال الأطلسي، والمشكلات الفنية المتكررة في السفن الحربية الأميركية، تعد مؤشرات على انهيار أوهام البيت الأبيض".

وتابع قائلاً: "ترامب هدد مؤخرًا إيران بالمجاعة، في حين أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة توريد الأسمدة الكيميائية في مضيق هرمز تحت سيطرة إيران، ما يعكس عدم اطلاعه على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم".

وخاطب ولايتي ترامب قائلاً: السيد ترامب! عالم السياسة ليس ساحة لأفلام مثل Pirates of the Caribbean ، مشيرًا إلى أن "مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود".

الكلمات المفتاحية