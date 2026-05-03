الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي غارات أردنية تستهدف مدينة السويداء في سورية

إيران

ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود
🎧 إستمع للمقال
إيران

ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود

2026-05-03 16:43
36

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون السياسية والدولية، علي أكبر ولايتي أن تصرفات وحماقات دونالد ترامب الغريبة لا يمكن أن تؤثر على الواقع الجيوسياسي القائم.

وأضاف: "سحب القوات الأميركية من ألمانيا، وإضعاف حلف شمال الأطلسي، والمشكلات الفنية المتكررة في السفن الحربية الأميركية، تعد مؤشرات على انهيار أوهام البيت الأبيض".

وتابع قائلاً: "ترامب هدد مؤخرًا إيران بالمجاعة، في حين أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة توريد الأسمدة الكيميائية في مضيق هرمز تحت سيطرة إيران، ما يعكس عدم اطلاعه على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم".

وخاطب ولايتي ترامب قائلاً:  السيد ترامب! عالم السياسة ليس ساحة لأفلام مثل Pirates of the Caribbean ، مشيرًا إلى أن "مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود".

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز اميركا ايران
إقرأ المزيد
المزيد
السفير الإيراني في باكستان: المنطقة والعالم ينتظران نتائج المحادثات الدبلوماسية
السفير الإيراني في باكستان: المنطقة والعالم ينتظران نتائج المحادثات الدبلوماسية
إيران منذ ساعة
ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود
ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود
إيران منذ ساعتين
إيران تقدم ردها الى باكستان: 14 بندًا ضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب
إيران تقدم ردها الى باكستان: 14 بندًا ضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب
إيران منذ ساعتين
اللواء رضائي للأميركيين: استعدوا لمواجهة مقبرة سفنكم الحربية
اللواء رضائي للأميركيين: استعدوا لمواجهة مقبرة سفنكم الحربية
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
السفير الإيراني في باكستان: المنطقة والعالم ينتظران نتائج المحادثات الدبلوماسية
السفير الإيراني في باكستان: المنطقة والعالم ينتظران نتائج المحادثات الدبلوماسية
إيران منذ ساعة
ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود
ولايتي: مَن يعبث بشريان العالم الحيوي سيجد نفسه في طريق مسدود
إيران منذ ساعتين
اللواء رضائي للأميركيين: استعدوا لمواجهة مقبرة سفنكم الحربية
اللواء رضائي للأميركيين: استعدوا لمواجهة مقبرة سفنكم الحربية
إيران منذ 3 ساعات
سفير إيران لدى
سفير إيران لدى "الفاو": لن نستسلم لسلام مُهين تحت وطأة التهديد والعقوبات
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة