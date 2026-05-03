شنّت القوات المسلحة الأردنية، فجر الأحد، عملية جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع متعددة في محافظة السويداء جنوبي سورية، في إطار ما وصفته مصادر أردنية رسمية باستهداف شبكات تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود الشمالية للمملكة.

وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أفادت بأن القوات المسلحة الأردنية نفذت "عملية الردع الأردني"، والتي استهدفت عددًا من مواقع تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، بهدف منع وصول هذه المواد إلى الأراضي الأردنية.

وحسب الوكالة، جاءت العملية استناداً إلى معلومات استخبارية وعملياتية مكّنت القوات المسلحة من تحديد مواقع المصانع والمعامل والمستودعات التي تستخدمها تلك الشبكات كنقاط انطلاق لعملياتها باتجاه الأردن، حيث جرى استهداف هذه المواقع وتدميرها.

وشددت القوات المسلحة الأردنية على أنها ستواصل اعتماد نهج استباقي حازم للتعامل مع أيّ تهديد يمسّ أمن المملكة وسيادتها، مؤكدة تسخير جميع إمكاناتها وقدراتها لمواجهة هذه التحديات.

