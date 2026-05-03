כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حزب الله: نرفض الاتهامات التي تتجاهل مواقفنا المعلنة ونضعها في إطار التحريض
2026-05-03 18:21
أشارت العلاقات الإعلامية في حزب الله إلى أنّه "بعد كل الجهود التي بذلت لتهدئة الاحتقان الداخلي الذي خلّفه الفيديو المسيء والمستفز الذي طال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم والمجاهدين، وبعد المواقف الواضحة والمسؤولة التي أكدت رفض خطاب الفتنة والتعرّض للمقامات والرموز الدينية كافة، تُصر صحيفة النهار على استكمال نهجها التحريضي، من خلال نشر اتهامات وافتراءات باطلة بحق حزب الله، لا تخدم إلا مشاريع الفتنة وإعادة توتير الساحة الداخلية".

وأضافت: "إن حزب الله، الذي كان واضحًا في موقفه الرافض لأي إساءة إلى أي شخصية أو رمز في هذا البلد، دينيًا كان أم غير ديني، يرفض هذه الاتهامات التي تتجاهل مواقفه المعلنة، ويضعها في إطار التحريض ومحاولات إعادة تأجيج التوترات وإشعال الفتنة".

ودعت العلاقات الإعلامية في حزب الله "الحكومة ووزارة الإعلام والأجهزة القضائية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حدّ لهذه التجاوزات، إذ لم يعد مقبولًا ما يصدر عن بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين والسياسيين من استفزازات وإساءات تطال شريحة واسعة من اللبنانيين، بغية استدراجها إلى ردود فعل وتوتير الساحة الداخلية، لا سيما في ظل ما تتعرض له بيئة المقاومة وتتحمّله منذ اتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧-١١-٢٠٢٤ من حملات إعلامية وسياسية ممنهجة تستهدفها بشكل مباشر، وتمسّ بثوابتها  وقيمها ورموزها وقياداتها وشهدائها".

وختمت بالقول: "إن هذه الجهات مدعوة للقيام بدورها بعيدًا عن أي ازدواجية في المعايير، حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي".
 

