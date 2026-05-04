إيران
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
18:06 |الحرس الثوري الإسلامي: أي تحركات بحرية مخالفة للمبادئ المعلنة من قبل قواتنا البحرية ستواجه مخاطر جدية وسيتم إيقاف السفن المخالفة بكل قوة
18:05 |الحرس الثوري الإسلامي: لم تعبر أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط خلال الساعات الماضية من مضيق هرمز
16:21 |التلفزيون الإيراني: عقب تجاهل الإنذار قامت القوة البحرية بإطلاق طلقات تحذيرية عبر صواريخ كروز وراجمات ومسيّرات قتالية
16:21 |التلفزيون الإيراني: حذرت البحرية الإيرانية من أن العواقب الخطيرة لمثل هذه التصرفات ستقع على عاتق العدو
16:20 |التلفزيون الإيراني: وجهت القوة البحرية للجيش تحذيرًا وأطلقت طلقات تحذيرية في مسار حركة مدمرات أميركية في نطاق مضيق هرمز
16:20 |التلفزيون الإيراني: حاولت مدمرات أميركية قبل ساعات الاقتراب من مضيق هرمز بعد إطفاء راداراتها في بحر عمان
16:20 |التلفزيون الإيراني: تم كشف المدمرات الأميركية فور تشغيل راداراتها وواجهت إنذارًا لاسلكيًا من البحرية الإيرانية
16:20 |التلفزيون الإيراني: بعد تجاهل الإنذار الأول أعلن أبطال الجيش في تحذير ثان أن أي محاولة للدخول إلى هرمز ستعتبر خرقًا لوقف النار
16:20 |التلفزيون الإيراني: في التحذير الثاني تم التأكيد أن أي محاولة للدخول إلى مضيق هرمز ستواجه بردة فعل من القوة البحرية
15:44 |قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان الغربية: كان لدى الأعداء مخططات للتسلل عبر الحدود الغربية إلا أن هذه المؤامرات باءت بالفشل
15:29 |موقع "تانكر تراكرز": سفينة إيرانية لنقل الغاز الطبيعي المُسال عبرت الحصار الأميركي بلا أيّ عوائق
14:50 |المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم رضائي: لهجة الدول تجاه إيران تغيرت بعد الحرب
14:45 |التلفزيون الإيراني: خارطة مضيق هرمز التي أعلنت عنها القوة البحرية لحرس الثورة عرّفت "النظام الإيراني الجديد"
14:25 |مصدر مطلع لوكالة "تسنيم": إيران مستعدة لأي سيناريو والأمريكيون يعلمون أن إيران لن تسمح لترامب والقوات الأمريكية بالبلطجة
14:02 |مصدر عسكري إيراني حول التحرك الأميركي في مضيق هرمز: على جميع السفن والقطع البحرية أن تأخذ العبرة من تجربة حرب الـ 40 يومًا وألا تدفع ثمن حماقة الأميركيين
13:59 |"رويترز": ارتفاع خام برنت بأكثر من 5% ليتجاوز 113 دولارًا للبرميل مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز
13:58 |"رويترز": خاما برنت وغرب تكساس يرتفعان بنحو 4% بعد إعلان إيران الهجوم على سفينة حربية أميركية
13:32 |إيران| رضائي: طريق فتح مضيق هرمز هو إما قبول الهزيمة والتوصل إلى اتفاق والاعتراف بسيادة إيران ورئاستها للمضيق أو العودة إلى الميدان
13:31 |إيران| المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى: مضيق هرمز لم يغلق بتغريدة لكي يفتح بتغريدة
13:14 |وكالة "فارس": الفرقاطة الأميركية توقفت عن مواصلة مسيرها من جراء الإصابات واضطرت للالتفاف والتراجع والفرار من المنطقة
13:14 |وكالة "فارس": حتى اللحظة لم تُنشر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار والخسائر البشرية المحتملة للفرقاطة المستهدفة
13:13 |وكالة "فارس": الفرقاطة تحركت بنية عبور مضيق هرمز وانتهكت أمن المرور والملاحة في ضواحي ميناء "جاسك"
13:09 |اليابان| رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تحذّر: أزمة إمدادات النفط العالمية لها "تداعيات هائلة" على منطقة آسيا والمحيط الهادئ
13:04 |النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الإعلام الحكومي: لقد انتهى عهد العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني
13:04 |النائب الأول للرئيس الإيراني: نحن أصدقاء مع دول المنطقة وعليهم أن يعلموا أن تأمين مضيق هرمز هو تأمين لأمن هذه الدول جميعًا
12:56 |العلاقات العامة للجيش الايراني: بإشعار حازم وسريع من قبل القوة البحرية للجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تم منع دخول المدمرات التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني إلى نطاق مضيق هرمز
12:13 |إيران| بحرية حرس الثورة: من غرب المضيق الخط الواصل بين نهاية "جزيرة قشم" في إيران و"أم القيوين" في الإمارات
12:12 |إيران| بحرية حرس الثورة: هناك نطاق جديد لمضيق هرمز الذي يخضع لسيطرة وإدارة القوات المسلحة الإيرانية
12:12 |إيران| بحرية حرس الثورة: من جنوب مضيق هرمز الخط الواصل بين "كوه مبارك" في إيران وجنوب "الفجيرة" في الإمارات
12:09 |هيئة التجارة البحرية البريطانية: المنطقة الأمنية التي أعلنتها الولايات المتحدة هي جنوب الخط الفاصل في هرمز
12:02 |المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: أي تحرك بحري للسفن غير العسكرية والتجارية إذا كان مطابقًا للبروتوكولات الملاحية الصادرة عن القوة البحرية لحرس الثورة ويتم عبر المسارات المحددة وبالتنسيق فسيكون آمنًا وسليمًا
12:02 |المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: أما التحركات البحرية الأخرى المخالفة للضوابط المعلنة من قبل بحرية حرس الثورة، فستواجه مخاطر جدية وسيتم توقيف السفن المخالفة بحزم
12:02 |المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: من الضروري أن تولي جميع شركات الشحن البحري وشركات التأمين على النقل اهتمامًا بإعلانات حرس الثورة
12:00 |إيران| بقائي: حان الوقت لتتحاور دول المنطقة مع بعضها لإنشاء آلية أمنية ذاتية واستخلاص الدروس من أحداث الشهرين الماضيين
12:00 |إيران| بقائي: دول المنطقة رأت أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة لا يجلب الأمن بل يسبب انعدام الأمن والتفرقة بين الدول
12:00 |إيران| بقائي: يجب من حيث المبدأ إدراج موضوع إنهاء الحرب في لبنان في أي اتفاق يتم التوصل إليه
11:59 |إيران| بقائي: تقسيم خطة إيران لمراحل هو مجرد عمل قامت به بعض وسائل الإعلام ولا يوجد شيء من هذا القبيل في مقترحات إيران
11:59 |إيران| بقائي: بعض الأطراف الأوروبية أدركت حقيقة أن التبعية المطلقة للسياسات الأميركية ليست في مصلحة السلم والأمن الدوليين
11:53 |"رويترز": ماكرون يشكك في جدوى "العملية الجديدة" التي أعلن ترامب إطلاقها اعتبارًا من الاثنين لـ"إعادة فتح" مضيق هرمز
11:20 |إيران| بقائي: إيران ستواصل مسارها بناء على العقلانية وثبات القرار والاهتمام بالمصالح الوطنية
11:20 |إيران| بقائي: التزام أميركا بوقف النار وما يليه إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب هو التزام يجب أن يشمل الكيان "الإسرائيلي" أيضاً
11:19 |إيران| بقائي: مشاركة الوفد المفاوض برئاسة قاليباف في إسلام آباد أظهرت بوضوح اقتدار ونهج إيران المسؤول تجاه القضايا الدولية
11:19 |إيران| بقائي: خلال الفترة الماضية اتخذنا قراراتنا ونفذناها بوضوح تام وفي المستقبل أيضاً سنتخذ أفضل القرارات بما يتناسب مع التطورات
11:13 |بقائي: قرار الإمارات بالانسحاب من "أوبك" سمعناه من الإعلام وأعتقد أن قيام دولة ما بسلوك ما كنوع من الرد الانتقامي غير بنّاء
11:13 |بقائي: شهدنا طوال الأيام الماضية سلوكيات غير مناسبة وعلى رأسها مماشاة وتعاون الإمارات مع الأطراف المعتدية على إيران
11:12 |بقائي: إيران كعضو في "أوبك" ملتزمة بتعهداتها ونعتقد أن هذه المنظمة تلبي مصالح الدول الأعضاء فيها
10:52 |وزارة الخارجية الإيرانية: ما يُطرح بشأن تخصيب اليورانيوم تكهنات ومحادثاتنا حاليًا لا تشمل أمرًا غير إنهاء الحرب
10:43 |وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تدرس الرد الأميركي الذي تلقته عبر باكستان على مقترح إنهاء الحرب
10:42 |وزارة الخارجية الإيرانية: هناك فجوة وخلاف بين حلفاء أميركا بعد الهجوم على إيران وحان الوقت للدول الأوروبية أن ترى عواقب الاتباع الأعمى للسياسات الأميركية
10:33 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: الخطوة الأمريكية غير المدروسة بعدوانها على إيران كان لها تداعيات
10:28 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الموقف الأوروبي يعكس إدراكًا بأن العدوان الأمريكي "الإسرائيلي" علينا غير قانوني
10:23 |61 نائباً إيرانياً: نثمن جهود القوات المسلحة ونطالبها بعدم رفع أصابعها عن الزناد حتى نهاية "حرب الوجود" هذه
10:23 |61 نائباً إيرانياً: نطالب القوات المسلحة بتوجيه ضربات قاتلة ومدمّرة للعدو الأميركي - "الإسرائيلي" وأعوانه
10:22 |61 نائباً إيرانياً: الجهود المبذولة في الساحة الدبلوماسية يجب أن تكون متوافقة مع الشروط والخطوط الحمر التي رسمها السيد مجتبى خامنئي
10:22 |61 نائباً إيرانياً: الجهود المبذولة في الساحة الدبلوماسية يجب أن تكون نتيجتها تأمين الحقوق القطعية للشعب الإيراني
10:15 |الحكومة الإيرانية توافق على تشغيل معبر "هلالة الشمالية" ليصبح ثالث منفذ رسمي لإيلام مع العراق
10:15 |61 نائباً في مجلس الشورى الإيراني: العدو يتخذ من المفاوضات فرصة لتجديد قواه لذا من الضروري التحلي باليقظة في مواجهة هذا المخطط
10:14 |الخارجية الباكستانية: نرحب بإجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن وسنواصل جهود الوساطة الجارية من أجل السلام والأمن الإقليميين
09:56 |الخارجية الباكستانية: إجلاء 22 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "توسكا" التي احتجزتها الولايات المتحدة إلى باكستان
09:33 |هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مستوى التهديد الأمني بمضيق هرمز لا يزال حرجا بسبب العمليات العسكرية
09:19 |اللواء عبد اللهي: القادة المجرمون والجيش المعتدي الإرهابي للولايات المتحدة الأميركية لجأوا منذ مدة إلى السرقة والقرصنة في المياه المفتوحة
09:19 |اللواء عبد اللهي: يجب على المعتدين وحلفائهم أن يفهموا أن الأمة الصامدة والشجاعة والقوات المسلحة قد أثبتوا أنهم سيردون بقسوة شديدة
09:18 |اللواء عبد اللهي: نحذر من أن الجيش الأميركي وأي قوات مسلحة أجنبية ستتعرض للهجوم إذا كانت تنوي الاقتراب والدخول من مضيق هرمز
09:17 |قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" اللواء علي عبد اللهي: نعلن لجميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي إجراء للمرور دون تنسيق القوات المسلحة المرابطة في مضيق هرمز
09:01 |رئيس مؤسسة الإسكان في إيران: شرعنا بإنشاء 220 ألف وحدة سكنية بتمويل قدره 500 مليون تومان من برنامج قرض الحسنة بالإضافة إلى توفير أراضٍ مجانية
09:01 |رئيس مؤسسة الإسكان في إيران: ستوفر مؤسسة الإسكان ووزارة الطرق والتنمية العمرية الأراضي اللازمة لهذه الوحدات مجانًا وسيتم الاستفادة من تبرعات الجهات المانحة
08:57 |عراقجي: ناقشت في اتصال مع نظيري الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب
08:57 |مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: جاهزون للمشاركة بمعداتنا البحرية في المنطقة لتأمين مضيق هرمز
08:21 |وزارة الخارجية الباكستانية: الوزير بحث هاتفيًا مع نظيره الإيراني الوضع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الجارية
07:36 |هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مستوى التهديد الأمني بمضيق هرمز لا يزال حرجا بسبب العمليات العسكرية
06:37 |"أ. ف. ب" عن رئيسة وزراء اليابان: إغلاق مضيق هرمز يحدث تأثيرا هائلا على منطقة المحيطين الهندي والهادئ
04:05 |وفقًا لاستطلاع رأي مشترك أجرته واشنطن بوست وABC News، وIpsos يعتقد 61% من الأميركيين أن العمل العسكري ضد إيران كان خطأً بينما ترى أقلية فقط أنه كان ناجحًا
04:03 |واشنطن بوست: استطلاع رأي جديد يُظهر أن حرب ترامب مع إيران بلغت مستويات السخط الشعبي التي شهدتها حربا العراق وفيتنام
04:00 |رئيس قسم تحليل البترول في شركة "غازبودي" الأميركية: أسعار الديزل في ولاية إنديانا تبلغ 6 دولارات للجالون وتفصلها أقل من سنت عن أعلى مستوى مسجل
03:22 |هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: ناقلة أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوفات مجهولة لكن كل أفراد طاقمها بخير
03:18 |هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن واقعة على بعد 78 ميلًا بحريًا شمالي الفجيرة في الإمارات
02:31 |قائد القيادة المركزية الأميركية: وزارتا الخارجية والحرب أطلقتا مبادرة "هيكل الحرية البحرية" لتعزيز التنسيق بمضيق هرمز وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع شركاء دوليين حول التهديدات البحرية
02:28 |قائد القيادة المركزية الأميركية: دعمنا لمشروع الحرية يأتي في وقت نواصل فيه أيضًا الحصار البحري ضد إيران
02:26 |قائد القيادة المركزية الأميركية: سيكون هناك مدمرات صواريخ ومنصات مُسيّرة في تشكيل عسكري أميركي لحماية الشحن عبر هرمز
02:25 |قائد القيادة المركزية الأميركية: سيتضمن الدعم العسكري الأميركي لمشروع الحرية مدمرات مزودة بصواريخ موجهة
02:25 |قائد القيادة المركزية الأميركية: سيشارك 15 ألف جندي أميركي و100 طائرة لتأمين الملاحة التجارية في هرمز
02:24 |القيادة المركزية الأميركية: قواتنا ستعمل بتوجيه من الرئيس على دعم السفن التجارية الساعية للعبور بحرية
02:23 |القيادة المركزية الأميركية: سنبدأ الاثنين دعم "مشروع" استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز
02:04 |نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: ترامب يرغب في التوجه إلى الصين من "موقع قوة" لا في ظل صراع لم يحسم بعد
02:03 |نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: الصين تتبع سياسة التحوط إزاء حرب إيران ولم تتخذ موقفًا حازمًا نظرًا لتعدد أهدافها
02:02 |نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: شركات صينية شحنت لإيران مواد ثنائية الاستخدام تصلح لأغراض مدنية أو عسكرية
01:54 |مؤسسة الإسكان الايرانية: تمّ إعادة تأهيل وإصلاح 37 ألف منزل دمرت أو تضررت خلال الحرب الأميركية "الإسرائيلية" والعمل مستمر حتى 2027
01:29 |إيران| رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان: أي تدخل أميركي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيُعتبر انتهاكًا لوقف إطلاق النار
01:29 |إيران| رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان: لن تتم إدارة مضيق هرمز والخليج الفارسي من خلال منشورات ترامب الوهمية
01:27 |ترامب: الجهود الأميركية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط
01:18 |وول ستريت جورنال عن مسؤول: الحرس الثوري نشر مؤخرًا ألغامًا بحرية في مضيق هرمز ما يشكل مخاطر على حركة الملاحة
01:15 |وول ستريت جورنال عن مسؤول: مبادرة ترمب لا تتضمن حاليًا قيام سفن حربية أميركية بمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز
01:14 |وول ستريت جورنال عن مسؤول: مبادرة ترمب آلية تتيح للدول وشركات التأمين والشحن تنسيق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز
01:02 |أكسيوس عن مصادر: أميركا أرسلت الأحد مسوّدة معدّلة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب ردًا على أحدث مقترح قدمته إيران
00:30 |صحيفة نيويورك تايمز: بعد شهرين على اندلاع الحرب مع إيران يواجه الرئيس ترامب واقعًا معقدًا؛ حرب مكلفة وغير شعبية داخل الولايات المتحدة دون أفق واضح لإنهائها
00:19 |فايننشال تايمز: قرار الأميركيين إلغاء خطط نشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا سيترك أوروبا بلا حماية