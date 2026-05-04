تحول جذري في قواعد المرور في مضيق هرمز.. إيران لن تسمح لسفن العدو الصهيوني بالعبور
تحول جذري في قواعد المرور في مضيق هرمز.. إيران لن تسمح لسفن العدو الصهيوني بالعبور

2026-05-04 01:00
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران علي نيكزاد، عن قواعد إيرانية جديدة للعبور عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أنه وقف الخطة الإيرانية الجديدة للممر المائي لن يسمع بعبور السفن التابعة للكيان الصهيوني. 

وخلال زيارة أعضاء لجنة الإعمار بالمجلس لمحافظة هرمزكان وتفقدهم لمضيق هرمز، شرح نيكزاد "الخطة الشاملة" لإدارة المضيق، معلنًا عن تحول جذري في قواعد المرور البحري عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وأوضح نيكزاد، أن الخطة مكونة من 12 بندًا تتعلق بإدارة مضيق هرمز، وقال: "بموجب هذه الخطة، لن يُسمح أبدًا لسفن الكيان الصهيوني بعبور المضيق، كما أن السفن التابعة للدول المعادية لن تتمكن من الحصول على تصريح عبور ما لم تدفع تعويضات أضرار الحرب المفروضة".

وأضاف نيكزاد: "أما بالنسبة للسفن الأخرى، فبموجب القانون الذي سيُصادق عليه في مجلس الشورى الإسلامي، لن تستطيع عبور مضيق هرمز إلا بعد الحصول على إذن وتصريح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وشدد على مراعاة الاعتبارات الدولية، قائلًا: "سيتم إقرار هذا القانون وفقًا للقوانين الدولية وحقوق جيراننا، لكن المؤكد أننا لن نفرط في حقوقنا المشروعة في مضيق هرمز، ولن تكون حركة السفن في هذا الممر المائي أبدًا كما كانت عليه قبل الحرب المفروضة الثالثة".

وفي جزء آخر من تصريحاته لفت نيكزاد إلى أهمية هذا التحول التاريخي لإدارة المضيق، موضحًا أن الإدارة الإيرانية الجديدة لمضيق هرمز تشكل أهمية استراتيجية مماثلة لتأميم صناعة النفط في التاريخ المعاصر لإيران. وقال: "إنها نقطة تحول استراتيجية في ممارسة السيادة الوطنية على أحد أهم الممرات المائية في العالم".

وأشار نيكزاد إلى جهود محافظ هرمزكان محمد آشوري تازياني، في تسهيل وتسريع الإفراج عن السلع الأساسية خلال أيام الحرب المفروضة الثالثة، مثنيًا على أدائه، وقال: "بالنظر إلى هذه التجربة الناجحة، سنجري مشاورات مع رئيس الجمهورية بشأن تفويض صلاحيات خاصة لمحافظ هرمزكان، وكذلك لمحافظي المحافظات الحدودية الأخرى".

وأكد على استعداد المجلس ولجنة الإعمار التام لتسريع إعادة إعمار وتشغيل المطارات والمرافق المينائية والمنازل السكنية المتضررة في محافظة هرمزكان خلال الحرب المفروضة الثالثة (الحرب الاخيرة).

من جهته أشار رئيس لجنة الإعمار في مجلس الشورى محمد رضا رضائي كوتشي، خلال هذه الزيارة إلى تفاصيل خطة إدارة مضيق هرمز قائلًا: "بموجب هذه الخطة، تلتزم جميع السفن العابرة عند طلب تصريح عبور مضيق هرمز باستخدام اسم "الخليج الفارسي". إن فرض الإدارة على مضيق هرمز هو مطلب محق للشعب الإيراني، ولن نفرط قيد أنملة في هذا الحق".

