اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 04 أيار/مايو 2026 برصد التحولات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية نتيجة تطورات الحرب الأميركية على الجمهورية الإسلامية، مسلطةً الضوء على مؤشرات تعتبرها دالة على تغيّر في ملامح النظامين الإقليمي والعالمي.

الحرب تمتد إلى الداخل الغربي

في هذا السياق، كتبت صحيفة "كيهان" أن الحرب التي استهدفت إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت ترتدّ سلبًا على الغرب، مشيرة إلى تفاقم أزمات الطاقة والوقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ولفتت إلى تحذيرات أوروبية من تداعيات الخلاف مع واشنطن بشأن الحرب، والتي قد تصل إلى تهديد تماسك حلف شمال الأطلسي.

واعتبرت الصحيفة أن الأهداف التي أعلنتها الإدارة الأميركية مع بداية الحرب لم تتحقق، في مقابل اتساع التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الحرب وأزمة الوقود وتأثيراتها على قطاعات مختلفة. كما نقلت عن مسؤولين دوليين تحذيرات من تداعيات اضطراب إمدادات النفط، خاصة في مضيق هرمز، على الاقتصاد العالمي.

توترات داخلية في الإمارات

من جهتها، تناولت صحيفة "وطن أمروز" تداعيات الحرب على دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى تصاعد التكهنات بشأن وجود خلافات داخلية بين الإمارات السبع.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات لحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، حول مفهوم المسؤولية، أثارت تفسيرات سياسية تتحدث عن تباينات في الرؤى مع أبوظبي، خصوصًا في ما يتعلق بالسياسات الخارجية. كما نقلت عن تقارير غير رسمية حديثها عن وجود تباينات بين بعض الإمارات، مع تأكيدات رسمية تنفي هذه المزاعم.

انتقادات للنظام الدولي

بدورها، ركزت صحيفة "جوان" على "تراجع النظام القانوني الدولي"، معتبرة أن مؤشرات العودة إلى منطق "القوة" باتت أكثر وضوحًا.

وأشارت إلى دور مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه لم ينجح في الحد من النزاعات، بل ساهم في تفاقمها، وفق تعبيرها. كما تناولت الصحيفة غياب آليات قضائية فعالة لمحاسبة المؤسسات الدولية، معتبرة أن ذلك يعكس أزمة في بنية النظام القانوني العالمي.

ورأت الصحيفة أن التطورات الحالية قد تفتح الباب أمام نشوء نظام دولي جديد، يقوم على إعادة تعريف قواعد القانون الدولي وآليات تطبيقه.

