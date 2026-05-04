استشهد فلسطيني، اليوم الاثنين في اليوم الـ٢٠٧ من اتفاق وقف النار، بنيران جيش الاحتلال "الاسرائيلي"، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن المواطن موسى الأبيض (42 عامًا) قد استشهد بنيران الجيش "الإسرائيلي" في منطقة العطاطرة؛ غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وفي وقت سابق، استشهد ٣ فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على القطاع.

هذا؛ واستشهد الطفل رياض ناجي نمر أبو نمر (١٥ عامًا) بشظايا قنبلة مسيّرة "إسرائيلية" في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خانيونس، فيما استشهد المواطن طارق أكرم الحو جراء إصابته بنيران جيش الاحتلال، في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

في شمال القطاع؛ استشهد الشاب أحمد رمضان الهرش برصاص الجيش "الاسرائيلي" في شارع الهوجا، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار في قبالة شاطئ بحر جنوب قطاع غزة ، كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" غرب مدينة رفح الزيتون شرق مدينة غزة بالتزامن مع تحليق منخفض للمسيّرات "الاسرائيلية".

