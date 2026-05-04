الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي أوليانوف: العقبة الرئيسة هي موقف "إسرائيل"

فلسطين

غزة.. اعتداءات
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

غزة.. اعتداءات "إسرائيلية" يومية في ظل اتفاق وقف إطلاق النار

2026-05-04 09:50
89

استشهد فلسطيني، اليوم الاثنين في اليوم الـ٢٠٧ من اتفاق وقف النار، بنيران جيش الاحتلال "الاسرائيلي"، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن المواطن موسى الأبيض (42 عامًا) قد استشهد بنيران الجيش "الإسرائيلي" في منطقة العطاطرة؛ غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وفي وقت سابق، استشهد ٣ فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على القطاع.

هذا؛ واستشهد الطفل رياض ناجي نمر أبو نمر (١٥ عامًا) بشظايا قنبلة مسيّرة "إسرائيلية" في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خانيونس، فيما استشهد المواطن طارق أكرم الحو جراء إصابته بنيران جيش الاحتلال، في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

في شمال القطاع؛ استشهد الشاب أحمد رمضان الهرش برصاص الجيش "الاسرائيلي" في شارع الهوجا، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار في قبالة شاطئ بحر جنوب قطاع غزة ، كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" غرب مدينة رفح الزيتون شرق مدينة غزة بالتزامن مع تحليق منخفض للمسيّرات "الاسرائيلية".

الكلمات المفتاحية
قطاع غزة الاعتداءات الإسرائيلية
إقرأ المزيد
المزيد
تصعيد استيطاني جديد: خطة بملايين الدولارات لتوسيع المستوطنات في الضفة
تصعيد استيطاني جديد: خطة بملايين الدولارات لتوسيع المستوطنات في الضفة
فلسطين منذ 3 ساعات
أزمة مياه خانقة في غزة تنذر بمرحلة من العطش الحاد
أزمة مياه خانقة في غزة تنذر بمرحلة من العطش الحاد
فلسطين منذ 4 ساعات
غزة.. اعتداءات
غزة.. اعتداءات "إسرائيلية" يومية في ظل اتفاق وقف إطلاق النار
فلسطين منذ 8 ساعات
اقتلاع أشجار الزيتون في نابلس .. عدوان جديد يستهدف الوجود الفلسطيني
اقتلاع أشجار الزيتون في نابلس .. عدوان جديد يستهدف الوجود الفلسطيني
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
غزة.. اعتداءات
غزة.. اعتداءات "إسرائيلية" يومية في ظل اتفاق وقف إطلاق النار
فلسطين منذ 8 ساعات
اقتلاع أشجار الزيتون في نابلس .. عدوان جديد يستهدف الوجود الفلسطيني
اقتلاع أشجار الزيتون في نابلس .. عدوان جديد يستهدف الوجود الفلسطيني
فلسطين منذ يوم
القدس المحتلة: تحذير من تصعيد جديد باقتحامات المستوطنين
القدس المحتلة: تحذير من تصعيد جديد باقتحامات المستوطنين
فلسطين منذ يومين
رغم وقف إطلاق النار.. العدوان
رغم وقف إطلاق النار.. العدوان "الإسرائيلي" على غزة مستمر
فلسطين منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة