كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أوليانوف: العقبة الرئيسة هي موقف "إسرائيل"

2026-05-04 10:06
أعلن مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن روسيا قد تطرح مبادرات جديدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، في منطقة شرق غرب آسيا (الشرق الأوسط).  وأكد أن العقبة الرئيسة هي موقف "إسرائيل" الرافض للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 

كما أشار إلى عدم وجود مؤشرات على تغير الموقف "الإسرائيلي" حاليًا، لكنه شدد على أن الفكرة ستبقى على جدول الأعمال الدولي حتى تنفيذها بالكامل. 

تُناقش هذه المبادرة منذ عقود، ودعمتها الأمم المتحدة لأول مرة، في العام 1974، باقتراح من إيران ومصر. كما نص قرار مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في العام 1995، على إنشاء المنطقة الخالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل في منطقة شرق غرب آسيا (الشرق الأوسط).

