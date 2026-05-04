الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي "فورين بوليسي": حرب إيران تحولت إلى "كابوس استراتيجي" لترامب

عربي ودولي

تخبّط في البنتاغون .. تقرير يكشف موجة إقالات واسعة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

تخبّط في البنتاغون .. تقرير يكشف موجة إقالات واسعة

2026-05-04 10:18
139

أفاد تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية بوجود قلق داخل "البنتاغون"، في أعقاب موجة إقالات واسعة طالت ضباطًا كبارًا في الجيش الأميركي، وُصفت بأنها غير مسبوقة، وشُبّهها بعض المطلعين بعمليات "تطهير".

بحسب التقرير، أقال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أو أجبر على التقاعد، 24 جنرالًا وقائدًا رفيعًا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، من دون تقديم أسباب تتعلق بالأداء. وأشار إلى أن نحو 60% من الضباط الذين أقصوا كانوا من السود أو النساء، في سياق ما وصفته الإدارة بحملة ضد "تعيينات التنوع والمساواة والشمول".

وأوضح التقرير أن الضباط الذين أُقيلوا يتمتعون بسمعة مهنية ممتازة، وكانت الإقالة الأحدث لرئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، في الشهر الماضي، بعدما رفض، وفقًا لتقارير، شطب 4 ضباط من قائمة الترقيات.

ولفت إلى أن موجة الإقالات بدأت، في شباط/فبراير من العام الماضي مع إنهاء خدمة الجنرال سي كيو براون من رئاسة هيئة الأركان المشتركة، واستبداله بالجنرال دان كين الذي رُقّي سريعًا لنيل المنصب. وبيّن أن من بين أبرز الضباط الذين شملتهم الإقالات الأدميرال ليزا فرانشيتي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة العمليات البحرية وتشارك في هيئة الأركان المشتركة.

إقالات هيغسيث تثير قلقًا في "البنتاغون"

وفقًا للتقرير، نفى هيغسيث، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، استهداف ضباط بعينهم، مشيرًا إلى أن القيادة السابقة ركزت على قضايا "العرق والجندر" بشكل غير صحي. ونقل عن مطلعين وصفهم لــ"هيغسيث" بأنه يزداد عزلة داخل "البنتاغون"، ويحيط نفسه بدائرة ضيقة من المقربين، بينهم أفراد من عائلته.

وأشار التقرير إلى أن نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ يتولى إدارة معظم الأعمال اليومية في الوزارة، في حين يركز هيغسيث على ملفات يوليها اهتمامًا شخصيًا.

كما أورد التقرير تحذيرات من أن هذه الإقالات قد تؤثر سلبًا في تماسك المؤسسة العسكرية وقدرتها العملياتية، في ظل مخاوف من تراجع القدرة على معارضة قرارات سياسية مثيرة للجدل. وأضاف أن هذه التطورات تتزامن وقلق متزايد من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران.

وختم التقرير بنقل تحذيرات من أن الاعتماد على المؤسسة العسكرية لرفض أوامر غير قانونية قد لا يكون كافيًا، في ظل ما وصفه أحد المسؤولين السابقين بـ"الفوضى" داخل "البنتاغون".

الكلمات المفتاحية
اميركا البنتاغون
إقرأ المزيد
المزيد
هيئة التجارة البريطانية: مستوى التهديد الأمني ​​البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجًا
هيئة التجارة البريطانية: مستوى التهديد الأمني ​​البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجًا
عربي ودولي منذ ساعتين
تاكر كارلسون لـ
تاكر كارلسون لـ"نيويورك تايمز": نتنياهو يحتجز ترامب كرهينة.. ودي فانس يتعرض لمؤامرات
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الاتحاد الأوروبي: فوجئنا بتوقيت إعلان خطة انسحاب قوات أميركية من ألمانيا
الاتحاد الأوروبي: فوجئنا بتوقيت إعلان خطة انسحاب قوات أميركية من ألمانيا
عربي ودولي منذ 5 ساعات
تصعيد
تصعيد "إسرائيلي" في جنوب سورية.. توغل بري وقصف يستهدف 7 مناطق
عربي ودولي منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
إصابة سفينة حربية أميركية بصواريخ إيرانية
إصابة سفينة حربية أميركية بصواريخ إيرانية
إيران منذ 4 ساعات
الاتحاد الأوروبي: فوجئنا بتوقيت إعلان خطة انسحاب قوات أميركية من ألمانيا
الاتحاد الأوروبي: فوجئنا بتوقيت إعلان خطة انسحاب قوات أميركية من ألمانيا
عربي ودولي منذ 5 ساعات
بقائي: نحن لا نتحدث حاليًا عن أي شيء سوى إنهاء الحرب بشكل كامل
بقائي: نحن لا نتحدث حاليًا عن أي شيء سوى إنهاء الحرب بشكل كامل
إيران منذ 6 ساعات
مقر
مقر "خاتم الأنبياء": أمن هرمز بيد إيران حصرًا
إيران منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة