الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيّاض: لا نريد صدامًا مع السلطة وأداؤها التفاوضي يقوم على منطق التفريط بدون أي مقابل

عربي ودولي

🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

"فورين بوليسي": حرب إيران تحولت إلى "كابوس استراتيجي" لترامب

2026-05-04 10:19
178

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن دونالد ترامب قد يندم على الأرجح على الحرب مع إيران، في ظل ما تكبده من تكاليف سياسية وعسكرية واقتصادية باهظة، من دون تحقيق مكاسب تُذكر. وأشارت إلى أنه، بدلًا من تراجع تهديدات إيران، أصبحت أكثر تعقيدًا و"عدوانية"، ما يعزز الانطباع بأنه: "خسر الكثير من دون أن يكسب شيئًا ذا قيمة".

وأضافت المجلة بأن توقعات ترامب باستعراض القوة العسكرية سيدفع إيران إلى التراجع لم تتحقق، إذ أظهرت طهران صمودًا في مواجهة "القوة العسكرية الأمريكية"، الأمر الذي دفع حلفاء الولايات المتحدة وخصومها إلى استنتاج أن لهذه القوة حدودًا خطيرة.

بحسب التقرير، يجد ترامب نفسه في مأزق لا يمكنه فيه إعلان نصر حاسم أو الانسحاب من الحرب من دون الإقرار بالهزيمة، وهو ما وصفته المجلة بأنه "كابوس استراتيجي".

وختمت فورين بوليسي بالإشارة إلى أنه بدلًا من تخليد اسمه رئيسًا قويًا، قد تُصوّر هذه الحرب ترامب قائدًا جرّ الولايات المتحدة إلى صراع مكلف وغير ضروري، لم يُفضِ إلا إلى إضعاف مكانتها في الساحة العالمية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
هيئة التجارة البريطانية: مستوى التهديد الأمني ​​البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجًا
هيئة التجارة البريطانية: مستوى التهديد الأمني ​​البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجًا
عربي ودولي منذ ساعتين
تاكر كارلسون لـ
تاكر كارلسون لـ"نيويورك تايمز": نتنياهو يحتجز ترامب كرهينة.. ودي فانس يتعرض لمؤامرات
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الاتحاد الأوروبي: فوجئنا بتوقيت إعلان خطة انسحاب قوات أميركية من ألمانيا
الاتحاد الأوروبي: فوجئنا بتوقيت إعلان خطة انسحاب قوات أميركية من ألمانيا
عربي ودولي منذ 5 ساعات
تصعيد
تصعيد "إسرائيلي" في جنوب سورية.. توغل بري وقصف يستهدف 7 مناطق
عربي ودولي منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
تاكر كارلسون لـ
تاكر كارلسون لـ"نيويورك تايمز": نتنياهو يحتجز ترامب كرهينة.. ودي فانس يتعرض لمؤامرات
عربي ودولي منذ 3 ساعات
نواب في مجلس الشورى الإيراني: توجيهات السيد الخامنئي هي فصل الخطاب
نواب في مجلس الشورى الإيراني: توجيهات السيد الخامنئي هي فصل الخطاب
إيران منذ 4 ساعات
"فورين بوليسي": حرب إيران تحولت إلى "كابوس استراتيجي" لترامب
عربي ودولي منذ 8 ساعات
أميركا تعرف جيدًا: لا اتفاق في لبنان خارج الاتفاق مع إيران
أميركا تعرف جيدًا: لا اتفاق في لبنان خارج الاتفاق مع إيران
مقالات مختارة منذ 15 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة