ذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن دونالد ترامب قد يندم على الأرجح على الحرب مع إيران، في ظل ما تكبده من تكاليف سياسية وعسكرية واقتصادية باهظة، من دون تحقيق مكاسب تُذكر. وأشارت إلى أنه، بدلًا من تراجع تهديدات إيران، أصبحت أكثر تعقيدًا و"عدوانية"، ما يعزز الانطباع بأنه: "خسر الكثير من دون أن يكسب شيئًا ذا قيمة".

وأضافت المجلة بأن توقعات ترامب باستعراض القوة العسكرية سيدفع إيران إلى التراجع لم تتحقق، إذ أظهرت طهران صمودًا في مواجهة "القوة العسكرية الأمريكية"، الأمر الذي دفع حلفاء الولايات المتحدة وخصومها إلى استنتاج أن لهذه القوة حدودًا خطيرة.

بحسب التقرير، يجد ترامب نفسه في مأزق لا يمكنه فيه إعلان نصر حاسم أو الانسحاب من الحرب من دون الإقرار بالهزيمة، وهو ما وصفته المجلة بأنه "كابوس استراتيجي".

وختمت فورين بوليسي بالإشارة إلى أنه بدلًا من تخليد اسمه رئيسًا قويًا، قد تُصوّر هذه الحرب ترامب قائدًا جرّ الولايات المتحدة إلى صراع مكلف وغير ضروري، لم يُفضِ إلا إلى إضعاف مكانتها في الساحة العالمية.

